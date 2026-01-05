تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:35
أحيا الفنان محمد رمضان حفلاً غنائياً ضخماً في استاد القاهرة الدولي، عاد من خلاله لإحياء الحفلات في القاهرة بعد 6 سنوات من الغياب، وشهد الحفل حضور كأس العالم الأصلي.

وخلال الحفل، طلب رمضان تغيير حذائه على المسرح قائلاً: "حد يجبلي الجزمة النايكي.. في غلطة حصلت والاستايلست تقريبًا غلط وإداني جزمة أخته، الجزمة ليها كعب غريب أوي". وقبل رأس فتاة ساعدته في تبديل الحذاء وسط تفاعل كبير من الجمهور.


وعلى صعيد آخر، عبّر رمضان عن سعادته بوصول أغنية "Players" إلى 5 ملايين مشاهدة، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "الحمدلله أغنية (Players) تخطت ال5 مليون مشاهدة، الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا المغرب 2026".
