كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)

أحيا الفنان حفلاً غنائياً ضخماً في ، عاد من خلاله لإحياء الحفلات في بعد 6 الغياب، وشهد الحفل حضور الأصلي.وخلال الحفل، طلب تغيير حذائه على المسرح قائلاً: "حد يجبلي الجزمة النايكي.. في غلطة حصلت والاستايلست تقريبًا غلط وإداني جزمة أخته، الجزمة ليها كعب غريب أوي". وقبل رأس فتاة ساعدته في تبديل الحذاء وسط تفاعل كبير من الجمهور.وعلى صعيد آخر، عبّر رمضان عن سعادته بوصول أغنية "Players" إلى 5 ملايين مشاهدة، وكتب عبر حسابه على : "الحمدلله أغنية (Players) تخطت ال5 مليون مشاهدة، الأغنية الرسمية لكاس أمم 2026".