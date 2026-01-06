تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:07
photos
أمرت
النيابة العامة
في مصر بحبس الفنان إسلام كابونجا، على خلفية اتهامه ببث محتوى غنائي يحرض على "أعمال البلطجة والعنف عبر منصات التواصل".
واعتبرت
الأجهزة الأمنية
كلمات الاغنية، ترويجاً لثقافة الخارجين عن القانون، وتطاولاً غير مقبول، بالإضافة إلى استخدام إيحاءات تشجع على الفوضى وخرق القيم المجتمعية. (روسيا اليوم)
