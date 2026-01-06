بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته

أمرت في مصر بحبس الفنان إسلام كابونجا، على خلفية اتهامه ببث محتوى غنائي يحرض على "أعمال البلطجة والعنف عبر منصات التواصل".



واعتبرت كلمات الاغنية، ترويجاً لثقافة الخارجين عن القانون، وتطاولاً غير مقبول، بالإضافة إلى استخدام إيحاءات تشجع على الفوضى وخرق القيم المجتمعية. (روسيا اليوم)