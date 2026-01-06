هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟

تداولت بعض المواقع الفنيّة أخبارًا عن عودة الفنانة إلى الساحة الفنية من خلال غناء تتر مسلسل "علي كلاي" الرمضاني من بطولة .

في المقابل، نفى مصدر من الشركة المنتجة بشكل قاطع الأنباء المتداولة، وقال إنّ " لن تشارك في غناء مسلسل "علي كلاي".

وأوضح أنّ "الشركة المنتجة للمسلسل، تعاقدت مع الفنان محمد عدوية والمطربة يارا غناء تتريّ البداية والنهاية للعمل الدراميّ". (ارم نيوز)