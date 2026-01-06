تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟
Lebanon 24
06-01-2026
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت بعض المواقع الفنيّة أخبارًا عن عودة الفنانة
شيرين عبد الوهاب
إلى الساحة الفنية من خلال غناء تتر مسلسل "علي كلاي" الرمضاني من بطولة
أحمد العوضي
.
في المقابل، نفى مصدر من الشركة المنتجة بشكل قاطع الأنباء المتداولة، وقال إنّ "
شيرين
لن تشارك في غناء مسلسل "علي كلاي".
وأوضح أنّ "الشركة المنتجة للمسلسل، تعاقدت مع الفنان محمد عدوية والمطربة يارا
محمد على
غناء تتريّ البداية والنهاية للعمل الدراميّ". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تنفي شائعات دخولها إلى مصحة علاجية
06/01/2026 18:33:11
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر
Lebanon 24
شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر
06/01/2026 18:33:11
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟
Lebanon 24
ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟
06/01/2026 18:33:11
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
06/01/2026 18:33:11
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب
أحمد العوضي
عبد الوهاب
شيرين عبد
ارم نيوز
محمد على
الرمضان
محمد ع
قد يعجبك أيضاً
وديع الشيخ يتحدّث عن وفاة شقيقه: "كسرة العمر"
Lebanon 24
وديع الشيخ يتحدّث عن وفاة شقيقه: "كسرة العمر"
09:19 | 2026-01-06
06/01/2026 09:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها
Lebanon 24
تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها
08:46 | 2026-01-06
06/01/2026 08:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي
07:49 | 2026-01-06
06/01/2026 07:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
Lebanon 24
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:19 | 2026-01-06
وديع الشيخ يتحدّث عن وفاة شقيقه: "كسرة العمر"
08:46 | 2026-01-06
تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها
07:49 | 2026-01-06
بعد صراع مع المرض... وفاة الشاعر خالد البابلي
06:37 | 2026-01-06
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:00 | 2026-01-06
بالصور والفيديو... منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة إبنتها ياسمين
05:07 | 2026-01-06
بالصورة... الحكم بسجن فنان عربيّ بسبب كلمات أغنيته
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24