ليلى عبدالله تعود بالزمن إلى السبعينيات في مسلسل 'الغميضة'

أعلنت الفنانة ليلى عبدالله عن تفاصيل شخصيتها الجديدة في مسلسل "الغميضة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.
ونشرت ليلى عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من كواليس التصوير، حيث ظهرت بإطلالة مستوحاة من حقبة السبعينيات، من حيث الملابس، والمكياج، وتسريحة الشعر. كما اعتمدت على شامة كبيرة على الخد، ونظارات بتصاميم قديمة، وتسريحة شعر "ويفي" خفيفة، بالإضافة إلى اختيار الألوان والطبعات بعناية لتعكس الطابع الزمني للشخصية بدقة وابتكار.
