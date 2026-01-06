تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ليلى عبدالله تعود بالزمن إلى السبعينيات في مسلسل 'الغميضة'

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:23
أعلنت الفنانة ليلى عبدالله عن تفاصيل شخصيتها الجديدة في مسلسل "الغميضة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت ليلى عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من كواليس التصوير، حيث ظهرت بإطلالة مستوحاة من حقبة السبعينيات، من حيث الملابس، والمكياج، وتسريحة الشعر. كما اعتمدت على شامة كبيرة على الخد، ونظارات بتصاميم قديمة، وتسريحة شعر "ويفي" خفيفة، بالإضافة إلى اختيار الألوان والطبعات بعناية لتعكس الطابع الزمني للشخصية بدقة وابتكار.

وكشفت الممثلة الخليجية أيضاً أنها تجسّد شخصية امرأة تُدعى "أسمهان"، وهي إحدى الشخصيات المحورية في العمل، ولم تكشف أي تفاصيل عن هوية الشخصية والدور الذي ستقدّمه، بل اكتفت بهذه الصور لتشويق الجمهور  لعملها الجديد.
 
