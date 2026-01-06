تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ميشيل أوباما بإطلالة مستوحاة من الخياطة الرجالية

Lebanon 24
06-01-2026 | 16:00
ظهرت ميشيل أوباما مؤخراً بإطلالة راقية تؤكد أن الأناقة الحقيقية تقوم على وضوح الرؤية وثبات الهوية، حيث اعتمدت تصميمًا مستوحى من الخياطة الرجالية يجسد مفهوم Power Dressing بأسلوب أنثوي عصري.
 

وقد اختارت خبيرة المظهر ميريديث كوب لميشيل تنّورة وسترة من توم براون (Look 44)، بتصميم يجسّد مفهوم Power Dressing بأسلوب أنثوي عصري مواكب لموضة 2026. الإطلالة جاءت من قماش التويد البريطاني الرمادي مزين بخيوط زمرديّة ناعمة وتطريزات كريستال سواروفسكي، مع قميص أبيض بمربعات صفراء وربطة عنق مخططة، ما أضفى توازنًا بين الرصانة والأنوثة.

كما أكملت ميشيل إطلالتها بكندرة كلاسيكية مدببة بالأبيض والأسود مع كعب عالٍ، مع مكياج متوازن وتسريحة شينيون عفويّة، ما يعكس ثقة هادئة وأناقة ذكية دون أي استعراض.

هذه الإطلالة تعكس قدرة ميريديث كوب على ترجمة شخصية ميشيل أوباما إلى لغة أزياء واضحة تجمع بين الفخامة، الحداثة، والعملية.

07/01/2026 04:35:46
سواروفسكي

توم براون

البريطاني

الرمادي

أوباما

براون

الأنا

