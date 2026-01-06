ميشيل أوباما بإطلالة مستوحاة من الخياطة الرجالية

ظهرت مؤخراً بإطلالة راقية تؤكد أن الأناقة الحقيقية تقوم على وضوح الرؤية وثبات الهوية، حيث اعتمدت تصميمًا مستوحى من الخياطة الرجالية يجسد مفهوم Power Dressing بأسلوب أنثوي عصري.

وقد اختارت خبيرة المظهر ميريديث كوب لميشيل تنّورة وسترة من (Look 44)، بتصميم يجسّد مفهوم Power Dressing بأسلوب أنثوي عصري مواكب لموضة 2026. الإطلالة جاءت من قماش التويد مزين بخيوط زمرديّة ناعمة وتطريزات كريستال ، مع قميص أبيض بمربعات صفراء وربطة عنق مخططة، ما أضفى توازنًا بين الرصانة والأنوثة.

كما أكملت ميشيل إطلالتها بكندرة كلاسيكية مدببة بالأبيض والأسود مع كعب عالٍ، مع مكياج متوازن وتسريحة شينيون عفويّة، ما يعكس ثقة هادئة وأناقة ذكية دون أي استعراض.

هذه الإطلالة تعكس قدرة ميريديث كوب على ترجمة شخصية ميشيل إلى لغة أزياء واضحة تجمع بين الفخامة، الحداثة، والعملية.