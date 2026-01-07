بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)

قامت المخرجة والممثلة بمهمّتَي الإخراج والتمثيل في فيديو كليب أغنية "نفس المدينة" للفنان .وتمحورت فكرة الكليب حول امرأة عاشقة وقوية في آنٍ معاً، لكنها تعاني من مرض السرطان. وتخلّت رندلى بكل جرأة عن شعرها وظهرت "صلعاء" ومُتعبة وشاحبة ومن دون مكياج على سرير المرض.