يمرّ بأزمة ماليّة... ممثل أميركيّ مُهدّد بالطرد من منزله بسبب عدم سداد الإيجار

ندّد الممثل الأميركي ميكي رورك البالغ من العمر 73 عاماً، بحملة تبرعات إلكترونية أُطلقت لمساعدته في سداد إيجار منزله المتأخر، وقال عبر " :" لو كنتُ بحاجة إلى المال، لما طلبتُ المساعدة".



ويُواجه نجم الثمانينيات الذي رُشح لجائزة عام 2009 عن فيلم "ذي رستلر"، خطر الطرد من منزله بسبب عدم سداد الإيجار.



وأطلقت صديقته ليا جويل حملة تبرعات إلكترونية الأحد لمساعدته، لكنه كتب "إنه لأمر مُهين"، مُقرا بأنه يمر بضائقة مالية، لكنه أضاف "لن أطلب قرشا واحدا من الغرباء أو المعجبين أو أيّ شخص". (عربي 21)

