Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

يمرّ بأزمة ماليّة... ممثل أميركيّ مُهدّد بالطرد من منزله بسبب عدم سداد الإيجار

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:20
Doc-P-1465117-639034034637558769.png
Doc-P-1465117-639034034637558769.png photos 0
ندّد الممثل الأميركي ميكي رورك البالغ من العمر 73 عاماً، بحملة تبرعات إلكترونية أُطلقت لمساعدته في سداد إيجار منزله المتأخر، وقال عبر "انستغرام:" لو كنتُ بحاجة إلى المال، لما طلبتُ المساعدة".

ويُواجه نجم الثمانينيات الذي رُشح لجائزة أوسكار عام 2009 عن فيلم "ذي رستلر"، خطر الطرد من منزله بسبب عدم سداد الإيجار.

وأطلقت صديقته ليا جويل جونز حملة تبرعات إلكترونية الأحد لمساعدته، لكنه كتب "إنه لأمر مُهين"، مُقرا بأنه يمر بضائقة مالية، لكنه أضاف "لن أطلب قرشا واحدا من الغرباء أو المعجبين أو أيّ شخص". (عربي 21)
 
 
 
جائزة أوسكار

انستغرام

أوسكار

لو كنت

جونز

