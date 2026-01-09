شارك في أهم الأعمال.. نجم كبير يُناشد للحصول على الجنسية السورية

طلب الممثل الشهير برسالة مباشرة إلى الحكومة بمنحه الجنسية السورية طويلة من الحرمان القانوني رغم مسيرته الفنية الممتدة لعقود وانتمائه الواضح لسوريا، كما قال.واعتبر رضا في تصريح له أن هذا المطلب أصبح حقًا مكفولًا له، مُشيرًا إلى أنه لم يعد قابلًا للتأجيل بعد المراجعات التي لم تجد استجابة رسمية.وقال: "أنا ما عدت أقبل أحمل جواز سفر سوري لا يحمل رقم وطني، إذا ما إلو رقم وطني ما رح أقبله"، معتبراً أن حرمانه من الجنسية السورية يشكل تناقضًا صارخًا مع واقع انتمائه ومسيرته المهنية، بحسب تعبيره.يذكر رضا ولد لأب وأم ، ما حرمه سابقاً من حق الحصول على الجنسية السورية وفق القوانين المعمول بها في زمن النظام السابق، رغم كل ما قدمه من أعمال فنية.