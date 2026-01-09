تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
شارك في أهم الأعمال.. نجم كبير يُناشد للحصول على الجنسية السورية

Lebanon 24
09-01-2026 | 23:42
طلب الممثل الشهير أيمن رضا برسالة مباشرة إلى الحكومة السورية بمنحه الجنسية السورية بعد سنوات طويلة من الحرمان القانوني رغم مسيرته الفنية الممتدة لعقود وانتمائه الواضح لسوريا، كما قال. 

واعتبر رضا في تصريح له أن هذا المطلب أصبح حقًا مكفولًا له، مُشيرًا إلى أنه لم يعد قابلًا للتأجيل بعد سنوات من المراجعات التي لم تجد استجابة رسمية.

وقال: "أنا ما عدت أقبل أحمل جواز سفر سوري لا يحمل رقم وطني، إذا ما إلو رقم وطني ما رح أقبله"، معتبراً أن حرمانه من الجنسية السورية يشكل تناقضًا صارخًا مع واقع انتمائه ومسيرته المهنية، بحسب تعبيره.

يذكر أن أيمن رضا ولد لأب عراقي وأم سورية، ما حرمه سابقاً من حق الحصول على الجنسية السورية وفق القوانين المعمول بها في زمن النظام السابق، رغم كل ما قدمه من أعمال فنية.
 
