للمرة الثانية.. محمد إمام يتعرض لإصابة في كواليس مسلسله الرمضاني

للمرة الثانية يتعرض الفنان للإصابة في كواليس تصوير مسلسله الجديد "الكينغ"، المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، والذي ستدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



وجاءت إصابة محمد إمام في أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن الخطرة في المسلسل، ورغم صعوبة المشهد أصر إمام على تنفيذه بنفسه، وتم إسعافه فورًا داخل موقع التصوير، وأكد فريق العمل أن إمام يواصل التصوير بشكل طبيعي في الفترة الحالية.



وكانت المرة الأولى التي تعرض فيها إمام للإصابة عندما كان يقوم بأداء مشهد أكشن بالقفز من فوق بعض السيارات إلا أن قدمه انزلقت ليسقط على الأرض وينجو من الدهس تحت عجلات شاحنة كبيرة.



ونشر إمام على حسابه الخاص بـ" " مقطع فيديو للحادث وعلّق عليه قائلاً: "ربنا ستر الحمدلله بس بجد عاملكم مشاهد عالمية في مسلسل الكينج بإذن الله هيبقى أحلى مسلسل عملته لحد دلوقتي استنوا حمزة الدباح واللي هيعمله في ٢٠٢٦ إن شاء الله".

