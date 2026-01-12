بمشاركة نجوم عالميين.. أمير المصري يكشف كواليس فيلمه الجديد (فيديو)

كشف الفنان أمير المصري كواليس فيلمه الجديد "عملاق"، الذي يشارك في بطولته نجوم عالميون أبرزهم بيرس بروسنان، ويُنتَج بإشراف سيلفستر ستالون، ويتناول قصة حياة الملاكم اليمني نسيم حميد، الذي توّج بطلًا عالميًا في رياضة الملاكمة.



وفي تصريحات على هامش الخاص للفيلم، المقرر طرحه تجاريًا يوم الأربعاء المقبل، قال المصري إن تجسيد شخصية حميد شكل مسؤولية كبيرة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن نسيم كان أحد أبطاله منذ الصغر، وأن مشاهدة تحوله إلى بطل كانت مصدر إلهام كبير.



وأضاف أن الدور كان مرهقًا للغاية، إذ تطلب تدريبًا شاقًا بدنيًا وذهنيًا لتقديم الشخصية بدقة وتأثير، موضحًا أنه تدرب أكثر من 4 أسابيع، لمدة 11 ساعة يوميًا، وخسر 7 كيلوغرامات من وزنه، وتعرّض لإصابة في أحد أصابعه أثناء التدريب.



وأشاد المصري بالمخرج روان أثالي، واصفًا إياه بأنه المحرك الأساسي للمشروع المستقل، وقال إنه كان شغوفًا جدًا بالفيلم، كما أن جميع فريق العمل بذل قصارى جهده رغم ضيق الوقت.



وعن دعم سيلفستر ستالون، أشار المصري إلى أنه يمثل دعمًا كبيرًا للفيلم، معتبرًا ستالون أسطورة أفلام الملاكمة عبر سلسلتي "روكي" و"رامبو"، مؤكدًا أنه لا يضع اسمه على أي مشروع إلا إذا آمن به.



وتحدث المصري عن التعاون مع بيرس بروسنان، واصفًا إياه بأنه محترف وسخي بشكل مذهل في موقع التصوير، ويمنحه أفضل ما لديه حتى خارج الكاميرا.



ويستعرض الفيلم حياة نسيم حميد منذ طفولته في شيفليد ، حيث وُلد في أسرة عربية وسط بيئة صناعية شهدت تواجدًا كثيفًا للعمالة المهاجرة، وتعرض خلالها للتنمر والتحديات الاقتصادية.



ويُقدّم "عملاق" القصة من منظور مدربه الأسطوري براندن إينجل، الذي جسد شخصيته بيرس بروسنان، والذي اكتشف موهبته ونقله من حياة الشوارع إلى منصات الملاكمة العالمية.



كما يُظهر الفيلم شخصية نسيم بواقعية، مع التركيز على عيوبه مثل الغرور والاستعلاء بعد تحقيق الشهرة والنجاح، والتي دفعت نسيم أحيانًا إلى التنكر لفضل مدربه، ما جعل الأخير يتوقع اقتراب سقوطه كبطل عالمي. (آرم نيوز)





























