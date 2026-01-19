تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
كانت قد فقدت والدها وهي على المسرح.. الموت يؤلم فنانة لبنانية بوالدتها
Lebanon 24
19-01-2026
|
08:16
photos
أعلنت الفنانة
دوللي شاهين
وفاة والدتها، وناشدت محبيها الإكثار من الدعاء لها.
ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بكنيسة مار
جرجس
، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة عقب الصلاة.
كما تتلقى الأسرة العزاء قبل الدفن وبعده من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، اليوم وغدًا، في
كنيسة سيدة
النجاة، من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.
دوللي
شاهين
" style="width: 100%; height: 100%;" />
وستقام مراسم الجنازة ستقام في
لبنان
، مشيرة إلى تقديرها لمشاعر المتابعين والأصدقاء الذين بادروا بالدعاء للراحلة فور إعلان الخبر.
وسبق أن تحدثت الفنانة في لقاءات تلفزيونية عن فقدان والدها، موضحة أنها تلقت خبر وفاته أثناء وجودها على المسرح، واضطرت لاستكمال
العرض
رغم الصدمة، مؤكدة سعيها الدائم لنيل رضاه والتقرب منه.
