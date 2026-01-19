كانت قد فقدت والدها وهي على المسرح.. الموت يؤلم فنانة لبنانية بوالدتها

دوللي " style="width: 100%; height: 100%;" /> دوللي " style="width: 100%; height: 100%;" />

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بكنيسة مار ، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة عقب الصلاة.كما تتلقى الأسرة العزاء قبل الدفن وبعده من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، اليوم وغدًا، في النجاة، من الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.وستقام مراسم الجنازة ستقام في ، مشيرة إلى تقديرها لمشاعر المتابعين والأصدقاء الذين بادروا بالدعاء للراحلة فور إعلان الخبر.وسبق أن تحدثت الفنانة في لقاءات تلفزيونية عن فقدان والدها، موضحة أنها تلقت خبر وفاته أثناء وجودها على المسرح، واضطرت لاستكمال رغم الصدمة، مؤكدة سعيها الدائم لنيل رضاه والتقرب منه.