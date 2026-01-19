ليوناردو دي كابريو "المعجب الأول".. كواليس الموهبة التي سحرت نجوم هوليوود

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

Lebanon 24
19-01-2026 | 23:00
كشف النجم الأمريكي بن أفليك عن حالة إعجاب "نادرة" وإجماع غير مسبوق داخل كواليس هوليوود حول الموهبة الصاعدة تيانا تايلور، مؤكداً أن التقدير الذي تحظى به يتجاوز التصريحات الإعلامية المعتادة ليصل إلى الأحاديث الخاصة بين أقطاب الصناعة.
 
وفي مقدمتهم ليوناردو دي كابريو، الذي أشار أفليك إلى أنه لا يتوقف عن الإشادة بـ "تايلور" في جلسات غير رسمية وبعيداً عن أضواء الكاميرات، وهو أمر يراه أفليك استثنائياً في وسط فني غالباً ما تختلف فيه الآراء الحقيقية خلف الكواليس عن الخطاب المعلن أمام الجمهور.

وشدد أفليك على أن هذا الاحتفاء الصادق بموهبة تايلور يمتد ليشمل أسماء وازنة في عالم الإخراج، وعلى رأسهم المخرج الشهير بول توماس أندرسون الذي يثني باستمرار على أدائها ويصفها بالحالة الفنية الاستثنائية التي تمزج بين الحضور الطاغي والموهبة الفطرية، مما يكرس مكانتها كواحدة من أبرز النجوم الصاعدين الذين حصدوا احترام "الكبار" في هوليوود نتيجة تألقها الأخير في أعمال سينمائية كبرى وانتزاعها لجوائز مرموقة، بعيداً عن مجاملات الوسط الفني التقليدية.

