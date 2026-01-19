تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

بسبب "درجة" صغيرة.. بيرس مورغان يُمنع عن الحركة لـ 3 أشهر

Lebanon 24
19-01-2026 | 13:30
بسبب درجة صغيرة.. بيرس مورغان يُمنع عن الحركة لـ 3 أشهر
بسبب درجة صغيرة.. بيرس مورغان يُمنع عن الحركة لـ 3 أشهر photos 0
تعرّض الإعلامي البريطاني المثير للجدل بيرس مورغان لحادث مؤلم داخل فندق بالعاصمة لندن، إثر تعثره بدرجة صغيرة في أحد المطاعم، ما أدى إلى إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لاستبدال مفصل الورك بالكامل.
 
وشارك مورغان تفاصيل محنته الصحية مع متابعيه عبر "إنستغرام" بنشر صور من فوق سرير المرض وأخرى للأشعة السينية التي أظهرت حجم الإصابة البالغة، مؤكداً أن الجراحة كانت الخيار الوحيد لترميم الضرر الذي لحق بجسده جراء السقوط المفاجئ.

ويواجه المذيع الشهير مرحلة صعبة من التعافي بعد توصيات طبية صارمة تمنعه من السفر لمسافات طويلة لمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً، بالإضافة إلى خضوعه لبرنامج حركة مقيد لمدة ثلاثة أشهر لضمان نجاح المفصل البديل، وهو ما قد يفرض غياباً قسرياً أو ظهوراً محدوداً لمورغان في برامجه التي اعتاد فيها إثارة الرأي العام، بانتظار تجاوز تداعيات هذه الإصابة التي حولت رحلة عشاء عادية إلى عملية جراحية كبرى ومعاناة تمتد لربع عام.

