تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية

Lebanon 24
19-01-2026 | 16:29
A-
A+
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من العالمية بصبغة عربية
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من العالمية بصبغة عربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدّر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم منصات التواصل الاجتماعي، بعد ردها "الذكي" والحاسم على سؤال صحفي خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" (Joy Awards) بالرياض، حيث حاول السائل الإيحاء بأن المكسب الوحيد للفنان العربي يكمن في حضور الفعاليات العالمية، لترد نانسي بثقة بالغة أكدت فيها أن "الأجمل والأهم" هو أن الفنان العالمي بات اليوم هو من يُدعى إلى دول عربية تنظم مهرجانات كبرى، في رسالة قوية عكست تحول المنطقة العربية إلى مركز جذب عالمي للفعاليات الضخمة.

ولم يقتصر تفاعل الجمهور على الكلمات فحسب، بل رصد المتابعون تعابير وجه نانسي ونظراتها التي وصفت بـ "القوية والراقية"، وقدرتها على وضع النقاط على الحروف بـ "قصف شيك" أعاد صياغة المشهد الفني العربي أمام العدسات الدولية، وحصد المقطع آلاف التعليقات التي أشادت بسرعة بديهة نانسي وفخرها بتطور المهرجانات العربية، معتبرين ردها درساً في كيفية الدفاع عن الهوية الفنية العربية والاحترافية التي وصلت إليها المنطقة، دون مجاملة أو انتقاص من قيمة التواجد العربي على الساحة الدولية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تسبب صبغة الشعر السرطان والعقم؟
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تتألق باللون الكحلي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"جوزك السابق مش متزن".. شقيقة نانسي عجرم تدخل على خط أزمة شيرين عبد الوهاب!
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

الساحة الدولية

اللبنانية

نانسي عجر

الرياض

لبنان

نانسي

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-01-20
Lebanon24
00:18 | 2026-01-20
Lebanon24
23:27 | 2026-01-19
Lebanon24
23:00 | 2026-01-19
Lebanon24
14:30 | 2026-01-19
Lebanon24
13:30 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24