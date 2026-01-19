نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية

تصدّر مقطع فيديو للفنانة منصات التواصل الاجتماعي، بعد ردها "الذكي" والحاسم على سؤال صحفي خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" (Joy Awards) بالرياض، حيث حاول السائل الإيحاء بأن المكسب الوحيد للفنان العربي يكمن في حضور الفعاليات العالمية، لترد بثقة بالغة أكدت فيها أن "الأجمل والأهم" هو أن الفنان العالمي بات اليوم هو من يُدعى إلى دول عربية تنظم مهرجانات كبرى، في رسالة قوية عكست تحول المنطقة العربية إلى مركز جذب عالمي للفعاليات الضخمة.



ولم يقتصر تفاعل الجمهور على الكلمات فحسب، بل رصد المتابعون تعابير وجه نانسي ونظراتها التي وصفت بـ "القوية والراقية"، وقدرتها على وضع النقاط على الحروف بـ "قصف شيك" أعاد صياغة المشهد الفني العربي أمام العدسات الدولية، وحصد المقطع آلاف التعليقات التي أشادت بسرعة بديهة نانسي وفخرها بتطور المهرجانات العربية، معتبرين ردها درساً في كيفية الدفاع عن الهوية الفنية العربية والاحترافية التي وصلت إليها المنطقة، دون مجاملة أو انتقاص من قيمة التواجد العربي على .





