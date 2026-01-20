تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد انتشار صورتها بفستان الزفاف... يارا تحسم الجدل وهذه حقيقة دخولها القفص الذهبيّ
Lebanon 24
20-01-2026
|
10:05
photos
0
حسمت الفنانة يارا الجدل، بعد انتشار صورة لها بفستان الزفاف، وأعلنت عن إطلاق أغنيتها الجديدة "مثل القمر"، لتضع حدّاً للشائعات.
وكانت انتشرت
أخبار
عن دخول يارا القفص الذهبيّ، على اثر تداول صورتها بفستان الزفاف.
