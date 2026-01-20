بعد انتشار صورتها بفستان الزفاف... يارا تحسم الجدل وهذه حقيقة دخولها القفص الذهبيّ

حسمت الفنانة يارا الجدل، بعد انتشار صورة لها بفستان الزفاف، وأعلنت عن إطلاق أغنيتها الجديدة "مثل القمر"، لتضع حدّاً للشائعات.

وكانت انتشرت عن دخول يارا القفص الذهبيّ، على اثر تداول صورتها بفستان الزفاف.