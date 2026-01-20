عودة نيللي كريم وشريف سلامة إلى الدراما الرمضانية

كشفت قناة CBC عن البرومو الرسمي لمسلسل 'على قد الحب'، الذي يعيد التعاون بين وشريف سلامة في الدراما التلفزيونية ضمن موسم مسلسلات 2026، مقدّمًا توليفة من الطابع الاجتماعي والرومانسي بأسلوب إنساني قريب من الواقع.

ويُظهر البرومو شخصية نيللي كريم، التي تجسد دور مصممة مجوهرات تواجه سلسلة من الأزمات والتحديات في حياتها. كما ظهر في العمل عدد من النجوم، من بينهم: ميمي جمال، أحمد ماجد، مها ، وصفاء الطوخي. وعلّقت القناة على البرومو بالقول: "انتظروا النجمة نيللي كريم والنجم وباقة من أقوى النجوم في مسلسل على قد الحب، حصريًا على CBC خلال رمضان".

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول سيدة في أواخر الثلاثينيات تعمل في تصميم الحُلي والإكسسوارات، لتجد نفسها في مواجهة تحديات حياتية معقدة بعد وفاة والدتها، ما يضعها أمام أزمات عائلية ومهنية متشابكة.

وفي الوقت نفسه، يظهر شيف شاب يفتتح مطعمًا بالقرب من منزلها، لتتشابك مسارات الشخصيتين وسط مزيج من المشاعر الإنسانية والعاطفية. المسلسل يعكس تفاصيل الحياة اليومية والتحولات النفسية للشخصيات.

ويُقدَّم مسلسل "على قد الحب" في قالب اجتماعي رومانسي يركز على العلاقات الإنسانية والتفاعلات الأسرية، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بقوة في موسم رمضان القادم.