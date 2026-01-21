"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز غاضبة: "يا رب يتردلك في أمك وأختك" (صورة)

عبّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن غضبها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها هذه الفترة، بالتزامن مع الإعلان عن مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في رمضان 2026.
وأوضحت ياسمين أن بعض الصفحات تتعمد تشويه صورتها ونشر شائعات مغرضة ضدها.
ونشرت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" صورًا لبعض هذه الصفحات، وعلّقت قائلة: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".