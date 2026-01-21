"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز غاضبة: "يا رب يتردلك في أمك وأختك" (صورة)

عبّرت الفنانة عن غضبها الشديد من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها هذه الفترة، بالتزامن مع الإعلان عن مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في 2026.

وأوضحت ياسمين أن بعض الصفحات تتعمد تشويه صورتها ونشر شائعات مغرضة ضدها.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" صورًا لبعض هذه الصفحات، وعلّقت قائلة: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك يارب يتردلك في امك واختك وبنتك ومراتك و ستات بيتك كلهم يارب".



يذكر أن الفنانة ، طرحت أمس البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في رمضان 2026.