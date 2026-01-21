تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد أربعة أشهر على اختطافه… هذا علق نجل المنتج السوري على عودة والده

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:00
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطعًا صوتيًا لأيهم قبنض، نجل المنتج السوري محمد قبنض، أثار اهتمامًا واسعًا، كشف فيه عن تفاصيل إعادة والده إلى منزله بعد أربعة أشهر على اختطافه من أمام مقر شركته في ريف دمشق، وسط حالة من الغموض والقلق في الوسط الفني السوري.

وفي المقطع، عبّر أيهم عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها قوات الأمن السورية ووزارة الداخلية في تحرير والده، موضحًا أن محققًا من الأمن اتصل به ليبلغه بأن والده في طريقه إلى دمشق قادمًا من إدلب.

وأشار إلى أنه تم تأمين وصول والده إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة، موجهًا شكره العميق لكل من ساهم في عودة والده سالمًا، معربًا عن ارتياحه الكبير لاستعادة أحد أعز أفراد أسرته بعد هذه المحنة.

ولم يخلُ المقطع من روح الدعابة، حيث طمأن أيهم الجميع على الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه في "أفضل حال"، وأضاف ممازحًا: "من فوائد الخطف إزالة الكرش"، في إشارة إلى فقدانه للوزن خلال فترة الاختطاف.

يُذكر أن اختطاف محمد قبنض في 17 أيلول 2025 أمام مقر شركته في ريف دمشق أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السورية، وظل مصيره مجهولًا لحوالي أربعة أشهر قبل أن يُعاد سالمًا إلى أسرته، ليعود اسمه إلى واجهة الأخبار مجددًا.

