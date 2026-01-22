بعد إعلان علاقتهما رسميًا.. إطلالة جديدة لكاتي بيري برفقة حبيبها رئيس الوزراء السابق

شوهدت النجمة العالمية كاتي إلى جانب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو خلال حضورهما المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس .



وظهر ترودو مرتديًا بدلة زرقاء داكنة، في حين اختارت بيري تنورة باللون الكاكي مع سترة بسيطة. وكان قد أعلنا علاقتهما رسميًا في تشرين الأول الماضي، في وقت كانت فيه بيري تواصل جولتها الغنائية "Lifetimes" التي شملت عددًا من المدن الأوروبية، بينها بودابست في هنغاريا، كراكوف في ، براغ في التشيك وميونيخ.





يُذكر أن ترودو كان قد قدّم استقالته من منصبه في آذار، كما انفصل عن زوجته السابقة جريجوار عام 2023 بعد زواج دام 18 عامًا، فيما أنهت بيري خطوبتها الطويلة من الممثل أورلاندو بلوم العام الماضي.



ونقلت مجلة "بيبول"، استنادا إلى مصدر مقرب من بيري، أن "لم تتوقع أن تقع في حب شخص بهذه السرعة" بعد إنهاء خطوبتها، لكنها أشارت إلى أن ترودو "يمتلك روح دعابة رائعة، وهو شخص ساحر ويعاملها باحترام".