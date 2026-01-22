تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:42
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة) photos 0
توفي الفنان التركي البارز، خلدون دورمان، عن 97 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة كان فيها أيقونة المسرح في بلاده من دون منازع.

وأعلنت عائلة دورمان، عن وفاته في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد أن تدهورت صحته منذ مطلع الشهر الجاري، ونقله للعناية المركزة في أحد مستشفيات إسطنبول.

ونعى الوسط الفني والثقافي في البلاد، الفنان دورمان بعبارات مؤثرة، بينما عادت الذاكرة بجمهوره لأعمال خالدة قدمها في مسيرته الفنية الطويلة.

من هو خلدون دورمان؟

وُلد خلدون دورمان في 5 نيسان 1928 في مرسين جنوب تركيا لعائلة قبرصية ثرية، ونشأ في إسطنبول حيث قدّم أول دور مسرحي له في مدرسة "غالاتا سراي" الثانوية وهو في المرحلة المتوسطة.

درس المسرح في جامعة "ييل" بالولايات المتحدة وحصل على الماجستير، وقدم هناك لمدة عامين أعمالًا مسرحية كممثل ومخرج، بينها عروض في هوليود، قبل أن يعود إلى إسطنبول.

بدأ مسيرته المهنية في تركيا بدور محقق في مسرحية "يوجد هناك جريمة"، وأسّس لاحقًا فرقة مسرحية قدمت العديد من النجوم والأعمال الناجحة منذ ستينيات القرن الماضي.

ظل حاضرًا على المسرح حتى عام 2009، عندما أدى دور السيد "جوردان" في مسرحية "الرجل البرجوازي" لموليير، إلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون، حيث أخرج فيلمين روائيين هما "نظام مضطرب" و"ليوم جميل" وحصدا جوائز عام 1967، وشارك في برامج ومسلسلات ثقافية وفنية، كما درّس المسرح في عدة أكاديميات تركية.

ترك دورمان إرثًا ضم 12 مسرحية، خمسة كتب، وأكثر من 250 جائزة، إضافة إلى حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة تركية.

Işıklar söndü, perde kapandı

Tiyatromuzun en zarif, en enerjik ve en üretken çınarı, "Hocaların Hocası" Haldun Dormen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/TjwamPBaCM

