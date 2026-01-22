إبراهيم معلوف اللبناني في ديو استثنائي مع كريستينا أغيليرا في باريس

يشهد مسرح لا ديفانس أرينا مساء اليوم لقاءً فنياً استثنائياً يجمع نجم آلة البوق العالمي مع أيقونة البوب الأميركية ، في ديو مرتقب يُعدّ من أبرز الأحداث الموسيقية لهذا الموسم.



وقبيل أيام قليلة من ، اختار تقديم الأغنية الشهيرة والمثيرة للجدل “Lady Marmalade”، في تعاون يجمع بين عالم الجاز المعاصر والطاقة الاستعراضية لموسيقى البوب العالمية، في تجربة فنية فريدة ينتظرها الجمهور بشغف.



ولا يقتصر الحدث على هذا الديو فقط، إذ يشهد الحفل أيضاً تجديد التعاون بين إبراهيم وصديقه مغني الراب العالمي A$AP Rocky، زوج النجمة ريهانا، في لقاء موسيقي يعكس تداخلاً لافتاً بين الأنماط الموسيقية المختلفة.



وعقب البروفات التي أُجريت أمس، توجّه الفنانون معاً لزيارة قصر الإليزيه، حيث أقام والسيدة الأولى حفل استقبال على هامش تنظيم كبير. وخلال المناسبة، التقى معلوف بعدد من نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم أسطورة الراب Future، إضافة إلى نجوم الكيبوب جي-دراغون وفرقة Stray Kids.



حدث فني يجمع نجوماً من ثقافات موسيقية متعددة، ويؤكد مكانة إبراهيم معلوف كأحد أبرز الموسيقيين العالميين في العقدين الأخيرين.

