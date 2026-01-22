تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

إبراهيم معلوف اللبناني في ديو استثنائي مع كريستينا أغيليرا في باريس

Lebanon 24
22-01-2026 | 10:38
إبراهيم معلوف اللبناني في ديو استثنائي مع كريستينا أغيليرا في باريس
إبراهيم معلوف اللبناني في ديو استثنائي مع كريستينا أغيليرا في باريس photos 0
يشهد مسرح باريس لا ديفانس أرينا مساء اليوم لقاءً فنياً استثنائياً يجمع نجم آلة البوق العالمي إبراهيم معلوف مع أيقونة البوب الأميركية كريستينا أغيليرا، في ديو مرتقب يُعدّ من أبرز الأحداث الموسيقية لهذا الموسم.

وقبيل أيام قليلة من عيد الحب، اختار الثنائي تقديم الأغنية الشهيرة والمثيرة للجدل "Lady Marmalade"، في تعاون يجمع بين عالم الجاز المعاصر والطاقة الاستعراضية لموسيقى البوب العالمية، في تجربة فنية فريدة ينتظرها الجمهور بشغف.

ولا يقتصر الحدث على هذا الديو فقط، إذ يشهد الحفل أيضاً تجديد التعاون بين إبراهيم معلوف وصديقه مغني الراب العالمي A$AP Rocky، زوج النجمة ريهانا، في لقاء موسيقي يعكس تداخلاً لافتاً بين الأنماط الموسيقية المختلفة.

وعقب البروفات التي أُجريت أمس، توجّه الفنانون معاً لزيارة قصر الإليزيه، حيث أقام الرئيس الفرنسي والسيدة الأولى حفل استقبال على هامش تنظيم حفل خيري كبير. وخلال المناسبة، التقى معلوف بعدد من نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم أسطورة الراب Future، إضافة إلى نجوم الكيبوب جي-دراغون وفرقة Stray Kids.

حدث فني يجمع نجوماً من ثقافات موسيقية متعددة، ويؤكد مكانة إبراهيم معلوف كأحد أبرز الموسيقيين العالميين في العقدين الأخيرين.
