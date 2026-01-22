تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
نجت من حادث سير مروّع... إليكم ما حدث مع فنانة قديرة مُعتزلة
Lebanon 24
22-01-2026
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجت الفنانة المعتزلة
شمس البارودي
، زوجة الفنان الراحل
حسن يوسف
، من حادث سير مروع.
وقالت البارودي، عبر "
فيسبوك
"، إن سيارة مسرعة صعدت فجأة على الرصيف واصطدمت بعربة كانت تسير أمامها مباشرة، قبل أن تنقلب عدة مرات، بالتزامن مع سقوط دراجة نارية في محيط الحادث، ما تسبب في حالة من الذعر الشديد وسيلان الدماء في موقع الواقعة.
