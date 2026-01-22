أُصيب بوعكة صحيّة ودخل إلى المستشفى.. هذا آخر خبر عن وضع الفنان اللبنانيّ الكبير عصام الشناوي

أعلنت صفحة تحمل إسم الفنان الكبير ، عبر " "، أنّه عاد إلى منزله بعدما دخل إلى في ، إثر إصابته بوعكة صحيّة.

وقالت الصفحة:

"عصام نوّر من جديد"

خبر بيفرّح القلب.. فناننا الحبيب عصام الشناوي صار ببيتو وبين أهلو، بعد ما قطع مرحلة صعبة بالمستشفى وتجاوز الخطر بسلام.

منشكر كل شخص سأل، اتصل، أو بعت رسالة حب؛ محبتكم كانت أحلى دوا. هوي حالياً عم يرتاح بالبيت ليصير أحسن وأحسن ويرجع يطل علينا

الحمد لله على سلامتك يا أستاذ عصام!"