سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)

تُوفِيَ الفنان إمراه إردم غيديك، أحد أعضاء كورال دار الأوبرا والباليه الحكومية في إسطنبول، في ظروف غامضة، بعدما سقط من شرفة منزله من الطايق الخامس، في منطقة بهتشلي إفلر.

ونُقِلَ الفنان في حالة حرجة إلى المستشفى، لكنة فارق الحياة متأثراً بإصاباته، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة. (الامارات 24)