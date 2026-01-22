تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة)

Lebanon 24
22-01-2026 | 15:00
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة)
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة) photos 0
أعلن الفنان الشهير رضا البحراوي عن إعتزاله الغناء بشكل نهائي، وأوضح أنّ القرار جاء احتراما لوصية والدته الراحلة.

وكشف البحراوي أنّ والدته كانت تتمنى منه الابتعاد عن الوسط الفني، وأوصته قبل وفاتها بترك الغناء نهائيا، معتبرة ذلك أفضل لمصلحته الدينية والشخصية.

وقال: "هذا القرار كان من أصعب القرارات في حياتي، لكنني اتخذته عن قناعة تامة احتراما لأمي ورغبتها، ووفاء لوصيتها التي لا أستطيع مخالفتها بعد رحيلها. الغناء كان جزءا كبيرا من حياتي، لكن أمي كانت أغلى ما في الدنيا". (روسيا اليوم)
 
 
