تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:29
A-
A+
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المسرح العراقي عن وفاة الفنان المصري مصطفى الخطيب، المعروف بلقب "أبو زينب" في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق، بعد سنوات طويلة من استقراره هناك بعيدا عن وطنه الأم.
 
 
واعتبر كتاب عراقيون رحيل الخطيب بمثابة خسارة للمسرح التوعوي في جنوب العراق، حيث ترك إرثا فنيا يجمع بين الثقافة المصرية والعراقية، وساهم في تعزيز الوعي الاجتماعي من خلال أعماله الفنية. (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد تدهور حالته الصحيّة... فنان عربيّ قدير في ذمة الله (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بأزمة صحيّة طارئة ونقله إلى المستشفى... فنان عربيّ قدير في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

بعد سنوات

العراقية

الناصرية

الناصري

العراقي

المصرية

العراق

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22
Lebanon24
13:30 | 2026-01-22
Lebanon24
12:16 | 2026-01-22
Lebanon24
11:18 | 2026-01-22
Lebanon24
10:45 | 2026-01-22
Lebanon24
10:38 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24