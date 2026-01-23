تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)

Lebanon 24
23-01-2026 | 03:43
A-
A+
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد عام من نجاح حملتها في تمرير مشروع قانون يوفر الحماية للشباب المحتجزين في المؤسسات الإصلاحية، كشفت الأميركية باريس هيلتون نجمة برنامج "الحياة البسيطة" السابقة البالغة من العمر 44 عامًا عن جانبها الحساس أثناء دعمها لقانون "مكافحة الصور المزيفة الفاضحة والتعديلات غير الرضائية" (قانون ديفايانس). 
 
 
 
وعادت باريس مؤخرا إلى مبنى الكابيتول لتشارك تجربتها الشخصية المؤلمة على أمل إحداث تغيير. وقالت: "بالعودة إلى الكابيتول، أشعر بشيء جديد، قوة"، وذلك من خلال وقوفها إلى جانب عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي لعبت دورًا رائدًا في دعم مشروع القانون.

وتابعت: "عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري، تم نشر فيديو خاص وحميم لي على الملأ من دون موافقتي. وصفه البعض بالفضيحة، لكنه لم يكن كذلك. لقد كان اعتداءً. لم تكن هناك قوانين تحميني آنذاك، ولم تكن هناك حتى كلمات تصف ما حدث لي. كان الإنترنت لا يزال جديدًا، وكذلك كانت القسوة التي رافقته".

وأضافت باريس: "لقد شتموني، وسخروا مني، وجعلوني مادة للسخرية. استغلوا ألمي لجذب المشاهدات، ثم طلبوا مني الصمت، والمضي قدمًا، بل وحتى أن أكون ممتنة لهذا الاهتمام ،لم يرني هؤلاء الناس كامرأة شابة تم استغلالها. لم يروا الذعر الذي شعرت به، ولا الإذلال، ولا الخزي. لم يسألني أحد عما فقدته - فقدت السيطرة على جسدي، وعلى سمعتي. سُلب مني شعوري بالأمان وقيمتي الذاتية".

وفي السنوات التي تلت تسريب الشريط الجنسي عام 2004  والذي تضمن لقطات لهيلتون وحبيبها السابق ريك سالومون، أشارت سيدة الأعمال الشهيرة إلى أنها "كافحت بشدة لاستعادة تلك الأشياء"، واعتقدت أنها نجحت في ذلك. إلا أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى إنتاج محتوى جنسي صريح لأي شخص."

وكشفت هيلتون عن وجود "أكثر من  100 ألف صورة مزيفة لها تم "إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي".



Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الانتقادات التي طالت فيلمه "الملحد".. أحمد حاتم يخرج عن صمته ويرد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
على البحر.. نجمة عالمية تستمتع بوقتها مع حبيبها رئيس الوزراء السابق (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حملة انتقادات ودعوات لترحيلها من الولايات المتحدة.. نيكي ميناج تخرج عن صمتها وترد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

مبنى الكابيتول

باريس هيلتون

الكونغرس

على أمل

إنترنت

باريس

الفضي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-01-23
Lebanon24
01:09 | 2026-01-23
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:29 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24