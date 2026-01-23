تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
23-01-2026
|
07:47
photos
نُقل الفنان
المصري محمد
صبحي إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وأفاد مصدر طبي أنّ صبحي وصل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، وخضع لسلسلة من الفحوصات، مشيراً إلى أن حالته تخضع للمتابعة الدقيقة.
وكشف مصدر مقرّب من الفنان أن حالته مستقرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى في وقت لاحق، بعد الانتهاء من الفحوصات، ليعود تدريجياً إلى ممارسة حياته الطبيعية. (الامارات 24)
