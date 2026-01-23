تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً
Lebanon 24
23-01-2026
|
10:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير، أنّ الممثل الأميركي كيفين كوستنر، يعيش علاقة عاطفية جديدة مع المخرجة
كيلي
نوانان غوريس منذ عام 2024، بعد فترة من الانفصال عن زوجته السابقة كريستين باومغارتنر، بعد زواج دام 18 عاماً.
وبحسب مجلة "
us magazine
"، قالت مصادر مقربة من الممثل الشهير البالغ من العمر 71 عاماً، إنّ علاقته بغوريس التي تبلغ 46 عاماً، تسير بوتيرة هادئة وغير رسمية، مع احترام خصوصيتهما بعيدًا عن الأضواء.
وأضافت: "يحرص
الثنائي
على قضاء الوقت معًا عندما تسمح جداول أعمالهما، وغالبًا ما يُلاحظان في مناسبات بسيطة مثل عشاء عائلي في منزله في
كاليفورنيا
أو نزهات على شاطئ
سانتا
باربرا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
Lebanon 24
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
23/01/2026 19:11:58
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
23/01/2026 19:11:58
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
23/01/2026 19:11:58
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
23/01/2026 19:11:58
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
us magazine
كاليفورنيا
الثنائي
غارتنر
سانتا
سانت
كيلي
ستين
قد يعجبك أيضاً
بعدما أعلنت عن فقدان جنينها... ريم السعيدي: "زوجي الله يعتلي ياه هدية"
Lebanon 24
بعدما أعلنت عن فقدان جنينها... ريم السعيدي: "زوجي الله يعتلي ياه هدية"
09:05 | 2026-01-23
23/01/2026 09:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:47 | 2026-01-23
23/01/2026 07:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو شهاب" و "أبو عصام".. فيديو لنجوم باب الحارة في كواليس "جوي أووردز"
Lebanon 24
"أبو شهاب" و "أبو عصام".. فيديو لنجوم باب الحارة في كواليس "جوي أووردز"
06:08 | 2026-01-23
23/01/2026 06:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
05:28 | 2026-01-23
23/01/2026 05:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)
Lebanon 24
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)
03:43 | 2026-01-23
23/01/2026 03:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:05 | 2026-01-23
بعدما أعلنت عن فقدان جنينها... ريم السعيدي: "زوجي الله يعتلي ياه هدية"
07:47 | 2026-01-23
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... تعرّض فنان قدير لأزمة قلبيّة وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
06:08 | 2026-01-23
"أبو شهاب" و "أبو عصام".. فيديو لنجوم باب الحارة في كواليس "جوي أووردز"
05:28 | 2026-01-23
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
03:43 | 2026-01-23
بعد تسريب فيلم فاضح لها مع حبيبها.. نجمة شهيرة تخرج عن صمتها (صورة)
02:44 | 2026-01-23
بعد انتشار فيديو لها من المستشفى.. هذا ما ستقوم به شيرين عبد الوهاب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 19:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24