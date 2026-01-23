بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً

كشفت تقارير، أنّ الممثل الأميركي كيفين كوستنر، يعيش علاقة عاطفية جديدة مع المخرجة نوانان غوريس منذ عام 2024، بعد فترة من الانفصال عن زوجته السابقة كريستين باومغارتنر، بعد زواج دام 18 عاماً.



وبحسب مجلة " "، قالت مصادر مقربة من الممثل الشهير البالغ من العمر 71 عاماً، إنّ علاقته بغوريس التي تبلغ 46 عاماً، تسير بوتيرة هادئة وغير رسمية، مع احترام خصوصيتهما بعيدًا عن الأضواء.

وأضافت: "يحرص على قضاء الوقت معًا عندما تسمح جداول أعمالهما، وغالبًا ما يُلاحظان في مناسبات بسيطة مثل عشاء عائلي في منزله في أو نزهات على شاطئ باربرا".