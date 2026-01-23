تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:14
A-
A+
بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً
بعد إنفصاله عن زوجته... ممثل عالميّ يعيش قصّة حبّ مع مُخرجة تصغره بـ25 عاماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير، أنّ الممثل الأميركي كيفين كوستنر، يعيش علاقة عاطفية جديدة مع المخرجة كيلي نوانان غوريس منذ عام 2024، بعد فترة من الانفصال عن زوجته السابقة كريستين باومغارتنر، بعد زواج دام 18 عاماً.

وبحسب مجلة "us magazine"، قالت مصادر مقربة من الممثل الشهير البالغ من العمر 71 عاماً، إنّ علاقته بغوريس التي تبلغ 46 عاماً، تسير بوتيرة هادئة وغير رسمية، مع احترام خصوصيتهما بعيدًا عن الأضواء.
 
وأضافت: "يحرص الثنائي على قضاء الوقت معًا عندما تسمح جداول أعمالهما، وغالبًا ما يُلاحظان في مناسبات بسيطة مثل عشاء عائلي في منزله في كاليفورنيا أو نزهات على شاطئ سانتا باربرا".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أشهر من إنفصالها عن رجل أعمال... ممثلة تعيش قصّة حبّ مع منتج يكبرها سنّاً
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24

us magazine

كاليفورنيا

الثنائي

غارتنر

سانتا

سانت

كيلي

ستين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-01-23
Lebanon24
07:47 | 2026-01-23
Lebanon24
06:08 | 2026-01-23
Lebanon24
05:28 | 2026-01-23
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23
Lebanon24
02:44 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24