فنون ومشاهير
بعد أن اتهمته زوجته بسبّها وضربها.. ممثل شهير يخرج عن صمته ويرد (صورة)
Lebanon 24
23-01-2026
|
13:33
نفى الممثل
محمود حجازي
ما جرى تداوله عن قيامه بسبّ أو ضرب زوجته، مؤكدًا أنه لا يفضّل الحديث عن حياته الشخصية، وأنه سيلتزم الصمت ولن يتكلم إلا للتوضيح فقط.
وكتب
حجازي
عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا مش حابب خالص أتكلم ولا عمري بحب أتكلم عن حياتي الشخصية، ولا بتكون مجال للناس احتراما لوجود ابني يوسف بيننا، ولكن والله العظيم والله العظيم هي بتعمل كل ده عشان عايزة تاخد ابني يوسف وتهرب برة مصر، وعايزة تاخد أي حكم عشان تطلب مني التنازل عن منع سفره".
وتابع "وأنا بعيد كل البعد عما تردد على
السوشيال ميديا
، ولكن أنا أنظر لوجود طفل بيننا واحتراما لنفسي ولابني وأم ابني، للأسف هلتزم الصمت ومش هتكلم في تفاصيل في غير مكانها السليم وليس للتشويه للتوضيح فقط، وكفاية حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا موجود.. جمعة مباركة عليكم جميعا".
كانت زوجة محمود حجازي اتهمته بسبها وضربها، مؤكدة إصابتها بكدمات، وذلك في بلاغ رسمي، وهو ما نفاه حجازي.
