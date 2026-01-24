تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
24-01-2026 | 04:31
فقدت جنينها.. رحمة رياض تكشف ما حصل معها خلال حملها الأول
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض أن تجربتها في برنامج "سوبر ستار" كانت قاسية نفسيًا، مشيرة إلى أنها أُبلغت بعدم تأهلها بسبب توقعات الصحافة بتأهلها مع المتسابق أيمن الأعتر، وهو ما كان سيُثير الشكوك حول مصداقية التصويت. 

وأشارت خلال تصريحات صحافية مؤخرا أنها خرجت من البرنامج في حالة نفسية سيئة للغاية، وشعرت بدمار داخلي كبير بعد هذه التجربة.

كما تحدثت رحمة عن تفاصيل فقدانها لجنينها، مؤكدة أنها عاشت حالة صعبة استمرت لأكثر من أسبوع. وأشارت إلى أنها كانت في رحلة عمل إلى تركيا، وكانت في بداية أشهر الحمل، حيث شعرت بتعب مفاجئ وعدم ارتياح، رغم أن الفحوصات في البداية كانت طبيعية. وأضافت أنها تعرضت لأزمة صحية في المطار، وتم نقلها بسيارة إسعاف قبل السفر.

وتابعت أنها وصلت إلى إسطنبول في حالة نفسية سيئة، وفي اليوم التالي توجهت إلى المستشفى وهي متفائلة، إلا أن الطبيب أخبرها بوفاة الجنين، وهو الخبر الذي شكّل صدمة كبيرة لها، مؤكدة أنها لم تستوعب الأمر في البداية، ولم تتمكن من النوم لعدة أيام من شدة الصدمة.

واعتبرت رحمة أن الله عوّضها بابنتها "عاليا"، مشيرة إلى أنها شعرت بإصرار داخلي على أن تصبح أمًا، وأن فترة حملها بابنتها تزامنت مع نشاط فني مكثف وسفر وجهد كبير، إلا أن ابنتها تمسكت بالحياة، وهو ما اعتبرته نعمة وعوضًا إلهيًا كبيرًا.


