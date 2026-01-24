تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
فقدت جنينها.. رحمة رياض تكشف ما حصل معها خلال حملها الأول
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
العراقية
رحمة رياض
أن تجربتها في برنامج "
سوبر ستار
" كانت قاسية نفسيًا، مشيرة إلى أنها أُبلغت بعدم تأهلها بسبب توقعات الصحافة بتأهلها مع المتسابق أيمن الأعتر، وهو ما كان سيُثير الشكوك حول مصداقية التصويت.
وأشارت خلال تصريحات صحافية مؤخرا أنها خرجت من البرنامج في حالة نفسية سيئة للغاية، وشعرت بدمار داخلي كبير بعد هذه التجربة.
كما تحدثت رحمة عن تفاصيل فقدانها لجنينها، مؤكدة أنها عاشت حالة صعبة استمرت لأكثر من أسبوع. وأشارت إلى أنها كانت في رحلة عمل إلى
تركيا
، وكانت في بداية أشهر الحمل، حيث شعرت بتعب مفاجئ وعدم ارتياح، رغم أن الفحوصات في البداية كانت طبيعية. وأضافت أنها تعرضت لأزمة صحية في
المطار
، وتم نقلها بسيارة إسعاف قبل السفر.
وتابعت أنها وصلت إلى إسطنبول في حالة نفسية سيئة، وفي اليوم التالي توجهت إلى المستشفى وهي متفائلة، إلا أن الطبيب أخبرها بوفاة الجنين، وهو الخبر الذي شكّل صدمة كبيرة لها، مؤكدة أنها لم تستوعب الأمر في البداية، ولم تتمكن من النوم لعدة أيام من شدة الصدمة.
واعتبرت رحمة أن الله عوّضها بابنتها "عاليا"، مشيرة إلى أنها شعرت بإصرار داخلي على أن تصبح أمًا، وأن فترة حملها بابنتها تزامنت مع نشاط فني مكثف وسفر وجهد كبير، إلا أن ابنتها تمسكت بالحياة، وهو ما اعتبرته نعمة وعوضًا إلهيًا كبيرًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"
Lebanon 24
رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"
24/01/2026 15:06:55
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزلها.. رحمة رياض تُثير الجدل إليكم السبب
Lebanon 24
من داخل منزلها.. رحمة رياض تُثير الجدل إليكم السبب
24/01/2026 15:06:55
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
Lebanon 24
المتابعة الطبية خلال الحمل… ضمانة لسلامة الأم والجنين
24/01/2026 15:06:55
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة وزواج وحمل.. كنة المصمم ايلي صعب الأردنية تستعرض أبرز ما حصل معها في 2025 (صور)
Lebanon 24
خطوبة وزواج وحمل.. كنة المصمم ايلي صعب الأردنية تستعرض أبرز ما حصل معها في 2025 (صور)
24/01/2026 15:06:55
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رحمة رياض
سوبر ستار
العراقية
العراقي
العراق
المطار
الصحاف
عراقية
تابع
قد يعجبك أيضاً
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
Lebanon 24
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
07:42 | 2026-01-24
24/01/2026 07:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
Lebanon 24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
06:00 | 2026-01-24
24/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
Lebanon 24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
05:11 | 2026-01-24
24/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
04:49 | 2026-01-24
24/01/2026 04:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 5 سنوات.. وائل كفوري سيغني شارة هذا المسلسل الرمضاني
Lebanon 24
بعد غياب 5 سنوات.. وائل كفوري سيغني شارة هذا المسلسل الرمضاني
03:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:42 | 2026-01-24
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
06:00 | 2026-01-24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
05:11 | 2026-01-24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
04:49 | 2026-01-24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
03:32 | 2026-01-24
بعد غياب 5 سنوات.. وائل كفوري سيغني شارة هذا المسلسل الرمضاني
02:49 | 2026-01-24
بسبب تعاطيه الممنوعات.. طرد ممثل من مسلسل تركي شهير (صورة)
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 15:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24