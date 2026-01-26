أحكام نهائية لصالح الفنانة حياة الفهد في قضايا تشهير

أعلن للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه صدور حكمين قضائيين نهائيين لصالح الفنانة ، في قضيتين مرفوعتين ضد اثنين من المشاهير بتهمة الإساءة إليها عبر التشهير والقذف.



وأوضح بيان الاتحاد أن الحكم يؤكد على ضرورة احترام الرموز الفنية والوطنية، ويعكس موقفاً قانونياً حازماً تجاه ممارسات الإساءة والتشهير. كما وجّه الاتحاد الشكر لمكتب المحاماة الذي تولى الدفاع عن الفنانة.



وجاءت هذه الأحكام في وقت تعاني فيه الفنانة من ظروف صحية صعبة، حيث تعرضت مؤخراً لوعكة استدعت نقلها إلى العناية المركزة للمرة الثانية في أحد مستشفيات ، قبل أن تستقر حالتها نسبياً بعد تلقيها العلاج اللازم. (العين)



