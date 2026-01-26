تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
26-01-2026 | 13:28
"تاري".. نجم "ذا فويس" كريس يُطلق أغنيته الجديدة (فيديو)
أطلق نجم برنامج "ذا فويس" كريس (Kris) أغنيته الجديدة بعنوان "تاري"، في عمل غنائي ينبض بإحساس عاطفي مميّز، ويجمع بين الرومانسية والعشق بأسلوب موسيقي معاصر.
 
 
الأغنية من كلمات الشاعر حسن حمود، ألحان كريس، وتوزيع موسيقي Dr. MiDi، وقد تم تسجيلها في استديو HS Records.
 
 
كذلك، صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، حيث عكس العمل أجواءً مفعمة بالحيوية، تحت إدارة المخرج عامر سلمان.
 
 
 
 
 

