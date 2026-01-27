إحالة إعلاميّ شهير إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة الإعلامي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بحقّ المستشار ، وإساءة استخدام .



وقال محامي أديب إن موكله أقام دعوى قضائية ضدّ منصور، اتهمه فيها بالسب والقذف والإساءة إليه. (روسيا اليوم)

Advertisement