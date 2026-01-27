تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
هل عودة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها باتت قريبة؟

Lebanon 24
27-01-2026 | 23:00
بعد نشر أغنية 'اللي يقابل حبيبي' عبر الحساب الرسمي للفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد الجمهور طرح تساؤلاته حول وضعها الحالي ومرحلة تعافيها.

وبحسب تصريحات خاصة لمصدر مقرّب نقلها موقع القاهرة 24، فإن شيرين لا تزال تمر بمرحلة التعافي، موضحًا أن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست من مسؤوليتها في الوقت الحالي، بل يتولى ذلك فريقها الخاص.

وأضاف المصدر أن عودة شيرين إلى جمهورها باتت قريبة، مشيرًا إلى أنها تفتقد جمهورها كثيرًا وأنها تستعد للعودة فور اكتمال تعافيها.

 
