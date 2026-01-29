رجعت حليمة

بعد غيابٍ عن الشاشة امتدّ لنحو أربعة أشهر، أطلت الصحافية حليمة طبيعة في إعلانٍ دعائي لبودكاست جديد يحمل عنوان "شبابيك"، يُبثّ قريبًا عبر منصة The Speech.

الإعلان، الذي جاء مشغولًا بروحٍ بصرية دافئة، استحضر حنين الماضي ولمسة نوستالجيا واضحة، أعادت إلى الأذهان أجواء البرامج التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الأولى، تلك التي ما زال الجمهور يحنّ إلى بساطتها وعمقها الإنساني.

وبعيدًا عن الأجواء السياسية التي اعتاد الجمهور أن يراها فيها عبر نشرات الأخبار والتغطيات الميدانية، تطلّ حليمة طبيعة هذه المرّة في مساحة مختلفة وأكثر هدوءًا. إذ يُرتقب أن يفتح "شبابيك" نوافذ على حكايات وتجارب متنوعة، بأسلوب هادئ وعفوي، يعكس هويةً إعلاميةً أقرب إلى الذاكرة وأكثر التصاقًا بالإنسان، ويشبه بعفويته وصدقه الصحافية التي عُرفت بحضورها القريب والصادق على الشاشة.

Advertisement