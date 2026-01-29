تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

رجعت حليمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 14:17
A-
A+
رجعت حليمة
رجعت حليمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد غيابٍ عن الشاشة امتدّ لنحو أربعة أشهر، أطلت الصحافية حليمة طبيعة في إعلانٍ دعائي لبودكاست جديد يحمل عنوان "شبابيك"، يُبثّ قريبًا عبر منصة The Speech.
الإعلان، الذي جاء مشغولًا بروحٍ بصرية دافئة، استحضر حنين الماضي ولمسة نوستالجيا واضحة، أعادت إلى الأذهان أجواء البرامج التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الأولى، تلك التي ما زال الجمهور يحنّ إلى بساطتها وعمقها الإنساني.
وبعيدًا عن الأجواء السياسية التي اعتاد الجمهور أن يراها فيها عبر نشرات الأخبار والتغطيات الميدانية، تطلّ حليمة طبيعة هذه المرّة في مساحة مختلفة وأكثر هدوءًا. إذ يُرتقب أن يفتح بودكاست "شبابيك" نوافذ على حكايات وتجارب متنوعة، بأسلوب هادئ وعفوي، يعكس هويةً إعلاميةً أقرب إلى الذاكرة وأكثر التصاقًا بالإنسان، ويشبه بعفويته وصدقه الصحافية التي عُرفت بحضورها القريب والصادق على الشاشة.
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل النائبة حليمة قعقور والهيئة الناظمة للاتصالات
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ورثة عبد الحليم يتحرّكون قضائياً لوقف حفل "حليم" في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة حليمة قعقور: من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الاساسية بعدم ارسال قطع حساب
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

بودكاست

الصحاف

أخبار

نواف

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:20 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-01-29
Lebanon24
15:33 | 2026-01-29
Lebanon24
14:00 | 2026-01-29
Lebanon24
13:20 | 2026-01-29
Lebanon24
12:15 | 2026-01-29
Lebanon24
11:28 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24