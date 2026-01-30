تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
30-01-2026 | 16:00
ما السيناريوهات العسكرية الأميركية المحتملة في حال المواجهة مع إيران؟
كتبت "سكاي نيوز": كثفت الولايات المتحدة تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع إيران، خصوصًا بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية على طهران.

وشملت هذه الخطوة نشر مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في رسالة واضحة للردع وسط مخاوف من انزلاق التوتر إلى مواجهة مباشرة.

وفي حال قررت واشنطن تحويل تهديداتها إلى عمل عسكري، تتنوع الخيارات أمامها، بدءًا من ضربات محدودة ودقيقة وصولًا إلى حملة واسعة تستهدف الركائز الأساسية للنظام الإيراني.


القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة

لوّح الرئيس ترامب بإمكانية التدخل عسكريًا لدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، التي اندلعت أواخر ديسمبر، في ظل ما وصفه بـ"القمع العنيف" الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى.

ويضم الأسطول الأميركي في المنطقة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي تقل أكثر من 80 طائرة مقاتلة، مصحوبة بمجموعة ضاربة تشمل ثلاث مدمرات مجهزة بصواريخ توماهوك وأنظمة متقدمة للدفاع الصاروخي. وغالبًا ما ترافق هذه المجموعة غواصة هجومية تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ مخصصة لضرب أهداف برية.

كما يضاف إلى هذه القوة انتشار أميركي شامل يضم أربع سفن لمكافحة الألغام، استعدادًا لأي محاولة إيرانية لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب عشرات الطائرات العسكرية. وقد رُصد أيضًا وصول طائرات نقل عسكرية تحمل بطاريات دفاع جوي وأسراب من مقاتلات إف-15.


ما الذي يريده ترامب؟

رغم تصريحه بتفضيل الحل الدبلوماسي، حذر ترامب من أن الوقت ينفد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي. ويشير محللون إلى أن الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في حزيران 2025 خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، غيّرت حسابات طهران ورفعت سقف مطالبها.

ويشرح الباحث في معهد الدراسات العليا في جنيف، فرزان ثابت، أن الولايات المتحدة تهدف إلى وقف كامل لتخصيب اليورانيوم في إيران، وتقييد برنامجها للصواريخ البالستية، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على حلفائها الإقليميين، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

من جانبه، يرى الباحث الفرنسي دافيد خلفا أن قبول هذه الشروط يمثل "استسلاماً" غير مقبول بالنسبة لطهران، ما يزيد احتمال لجوء ترامب إلى الخيار العسكري لإثبات قدرته على فرض خطوطه الحمراء.

 

سيناريو الضربات المحدودة

أحد الاحتمالات المطروحة يقوم على تنفيذ ضربات محدودة ذات أهداف دقيقة، تتيح لواشنطن إيصال رسالة حازمة من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وقد تشمل هذه الخطوات استهداف السفن التي تنقل النفط الإيراني، على غرار ما اعتمدته الولايات المتحدة سابقاً مع فنزويلا، في مسعى لخنق الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات.

كما قد تطال الضربات أنظمة الدفاع الجوي، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع تابعة للحرس الثوري وقوات "الباسيج"ذ. وتوضح المحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريوتي، أن الاستخبارات الأميركية، بدعم من الموساد الإسرائيلي، تمتلك معطيات دقيقة حول هذه الأهداف.

 

خيار الضربات الواسعة

أما السيناريو الأكثر تصعيداً، فيتمثل في شن ضربات شاملة تستهدف ركائز النظام الإيراني، من القيادة العليا وعلى رأسها المرشد علي خامنئي، وصولاً إلى قيادة الحرس الثوري وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

ووفق كولوريوتي، قد تتضمن هذه الحملة تحييد القواعد العسكرية الرئيسية، وبرنامج الصواريخ، وما تبقى من البرنامج النووي. ويشير الباحث الفرنسي دافيد خلفا إلى أن الهدف الأميركي في هذا المسار سيكون "زعزعة النظام وشل قدرته على القيادة والسيطرة"، عبر استهداف قادته ومراكزه المدبرة.

ومع ذلك، يرى محللون أن النظام الإيراني لا يزال متماسكاً، وأن الحرس الثوري استعد لسنوات لمواجهة مثل هذا السيناريو، ما يجعل مسألة إسقاط النظام شديدة التعقيد.


الرد الإيراني المحتمل

على الرغم من الخسائر التي تكبدتها إيران خلال حرب يونيو 2025، فإن قدراتها على الرد لا تزال قائمة. ويقدّر خبراء أن طهران تمتلك ما بين 1500 و2000 صاروخ بالستي متوسط المدى قادرة على ضرب إسرائيل، إضافة إلى عدد أكبر من الصواريخ القصيرة المدى عالية الدقة، وصواريخ كروز ومضادة للسفن، فضلاً عن أسطول من الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة المتطورة.

وترى كولوريوتي أن قرار إيران بالرد سيعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الضربة الأميركية وحجمها، وما إذا كانت محدودة أم تستهدف وجود النظام ذاته.

في ظل هذه المعطيات، تبقى كل الخيارات مفتوحة، فيما يترقب العالم ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالضغط العسكري والسياسي، أم ستدخل بالفعل في مواجهة مباشرة مع إيران، بما تحمله من تداعيات إقليمية ودولية واسعة. (سكاي نيوز) 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
