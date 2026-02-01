تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"يا لوعة القلب".. الموت يغيب ابن مؤثر عربي والجمهور يواسيه

Lebanon 24
01-02-2026 | 04:55
في فاجعة أليمة، فجع المؤثر السعودي فهد السهلي بوفاة طفله "فهد"، ونعاه بكلمات مأساوية ومؤثرة هزت منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عن حزنه العميق لفقدان ابنه الذي كان يملأ حياته بالبهجة.

ونشر السهلي عبر حساباته الرسمية رسالة وداع لابنه الراحل، جاء فيها: "يا لوعة القلب يا فهد، يا قطعة من روحي فارقتني.. غادرني طفلي وقرة عيني، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون". وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلاً واسعاً من المتابعين والزملاء في الوسط الرقمي والاجتماعي.

تحولت حسابات فهد السهلي إلى دفتر عزاء، حيث تبارى المشاهير والمتابعون في تقديم واجب العزاء، سائلين الله أن يربط على قلبه وقلب والدة الطفل في هذا المصاب الجلل. وأعرب الكثيرون عن صدمتهم وتأثرهم الشديد بهذا الخبر الحزين، خاصة وأن الطفل "فهد" كان يظهر في العديد من المقاطع التي ينشرها والده.

