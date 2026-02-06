هل تبصر النسخة المعربة من المسلسل التركي الأشهر "العشق الممنوع" النور؟

عاد اسم المسلسل الشهير "العشق الممنوع" (Aşk-ı Memnu) إلى الواجهة، بعد تداول أنباء على عن نية شبكة MBC إنتاج نسخة عربية منه خلال عام 2026، ضمن موجة تعريب الدراما التي حققت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة.



غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن ما يُتداول ما زال في إطار الشائعات، مؤكدة عدم صدور أي إعلان رسمي أو وجود خطوات إنتاجية مثبتة حتى الآن.



وترافق انتشار الخبر مع تداول أسماء فنانين كخيارات مفترضة لبطولة النسخة العربية، بينها في دور "مهند" وسارة بركة في دور "سمر"، إضافة إلى أسماء أخرى لدور "عدنان بيك"، إلا أن هذه الترشيحات وُصفت بدورها بأنها غير دقيقة ولا تستند إلى معلومات موثوقة.



ويُعد "العشق الممنوع" من أبرز الأعمال الرومانسية التركية التي تركت أثراً واسعاً، بعدما حقق نسب مشاهدة مرتفعة عند عرضه وجماهيرية كبيرة في العالم العربي منذ عرضه الأول عام 2009، بقصة تقوم على علاقة عاطفية معقدة داخل أسرة تتأرجح بين القيم التقليدية والرغبات المكبوتة.



ويستند العمل إلى رواية بالاسم نفسه للكاتب التركي هاليد أوشا كليجيل، المكتوبة بين عامي 1899 و1900، وقد قُدمت تلفزيونياً لأول مرة عام 1970 في ست حلقات، قبل أن تُعاد في نسخة حديثة تدور أحداثها في زمن معاصر.



وتدور القصة حول رجل الأعمال الثري "عدنان بك" الذي يتزوج فتاة شابة تُدعى سمر رغم فارق السن، قبل أن تتفاقم الأزمة مع نشوء علاقة بينها وبين "مهند" الذي يعيش ويُعامل كابن للعائلة، ما يفتح الباب أمام صراعات داخلية وانهيارات متتالية.



وبعد أكثر من 13 عاماً، عادت القصة في صيغة سينمائية عبر فيلم "بيهتار" الذي حمل اسم بطلة العمل في النسخة المدبلجة عربياً، بمشاركة عدد من نجوم الدراما التركية. (24)

Advertisement