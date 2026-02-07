تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد اعتزال 8 سنوات.. فنانة شهيرة تعود إلى الأضواء في رمضان! (صورة)
Lebanon 24
07-02-2026
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت
أخبار
مؤخرا عن خروج الفنانة
المصرية
عبلة كامل من عزلتها وعودتها الى الأضواء من جديد عبر حملة إعلانية كبرى لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، والتي أعلنت عن تقديم حملة إعلانية كبرى تعرض في
رمضان
، تقوم بها الفنانة المعتزلة في مفاجأة من العيار الثقيل.
وفور الإعلان عن الحملة الإعلانية ثارت حالة من الجدل بين الجمهور حول ما إذا كانت ستظهر بالفعل في الحملة الإعلانية أم أن ظهورها سيكون باستخدام
الذكاء الاصطناعي
وليس بشخصها، وسط حالة من الصمت من الفنانة وعدم خروج أي من المقربين منها لتأكيد الخبر أو نفيه، خاصة مع تداول انباء عن مشاركة كل من
منة شلبي
وياسمين
عبد العزيز
في الإعلان.
وكانت كامل خرجت من عزلتها التي فرضتها على نفسها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية قبل 8 سنوات، لتعلن عن حالتها الصحية والتي شكّلت مفاجأة لجمهورها.
وخلال رسالة صوتية أرسلتها الى الإعلامية لميس الحديدي، عرضتها في برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على قناة "النهار"، وجّهت عبلة كامل الشكر للرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
على قرار علاجها على نفقة الدولة بعد إجراء عمليات على نفقتها الخاصة، وفق ما كان أوضح عدد من الفنانين.
بعد اتهامها بشن "حملات".. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار
Lebanon 24
بعد اتهامها بشن "حملات".. هل انتهى الخلاف بين هند صبري ومها نصار
13:56 | 2026-02-07
07/02/2026 01:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعرض موسيقي عالمي.. كارول سماحة تتألق في أمستردام وتخطف الأنظار
Lebanon 24
بعرض موسيقي عالمي.. كارول سماحة تتألق في أمستردام وتخطف الأنظار
12:03 | 2026-02-07
07/02/2026 12:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم: أشعر وكأنني ولدت من جديد.. أستحقّ الحبّ الحقيقيّ والسعادة
Lebanon 24
نادين نجيم: أشعر وكأنني ولدت من جديد.. أستحقّ الحبّ الحقيقيّ والسعادة
10:45 | 2026-02-07
07/02/2026 10:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
09:00 | 2026-02-07
07/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل الشامي... فتاة فقدت وعيها وهكذا كانت ردّة فعله (فيديو)
Lebanon 24
خلال حفل الشامي... فتاة فقدت وعيها وهكذا كانت ردّة فعله (فيديو)
07:00 | 2026-02-07
07/02/2026 07:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
