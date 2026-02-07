تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد اعتزال 8 سنوات.. فنانة شهيرة تعود إلى الأضواء في رمضان! (صورة)

Lebanon 24
07-02-2026 | 03:43
انتشرت أخبار مؤخرا عن خروج الفنانة المصرية عبلة كامل من عزلتها وعودتها الى الأضواء من جديد عبر حملة إعلانية كبرى لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، والتي أعلنت عن تقديم حملة إعلانية كبرى تعرض في رمضان، تقوم بها الفنانة المعتزلة في مفاجأة من العيار الثقيل.
 
 
 
 
وفور الإعلان عن الحملة الإعلانية ثارت حالة من الجدل بين الجمهور حول ما إذا كانت ستظهر بالفعل في الحملة الإعلانية أم أن ظهورها سيكون باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس بشخصها، وسط حالة من الصمت من الفنانة وعدم خروج أي من المقربين منها لتأكيد الخبر أو نفيه، خاصة مع تداول انباء عن مشاركة كل من منة شلبي وياسمين عبد العزيز في الإعلان.

وكانت كامل خرجت من عزلتها التي فرضتها على نفسها منذ قرار ابتعادها عن الساحة الفنية قبل 8 سنوات، لتعلن عن حالتها الصحية والتي شكّلت مفاجأة لجمهورها.

وخلال رسالة صوتية أرسلتها الى الإعلامية لميس الحديدي، عرضتها في برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على قناة "النهار"، وجّهت عبلة كامل الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار علاجها على نفقة الدولة بعد إجراء عمليات على نفقتها الخاصة، وفق ما كان أوضح عدد من الفنانين.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24