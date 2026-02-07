بعرض موسيقي عالمي.. كارول سماحة تتألق في أمستردام وتخطف الأنظار

خطفت الفنانة الأضواء خلال مشاركتها في عرض موسيقي ضخم أقيم في العاصمة أمستردام، حيث وقفت على خشبة المسرح إلى جانب نجوم وموسيقيين عالميين، مؤكدة حضورها كواحدة من أبرز نجمات الاستعراض والغناء في العالم العربي.



وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها بتوزيع أوركسترالي جديد، بمرافقة أوركسترا " فيلهارمونيك" (Netherlands Philharmonic Orchestra)، وتحت قيادة المايسترو باسم . وتضمن أداءً مبهراً لأغنيات مثل "فوضى" و"نفس"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر لمتابعة هذا الحدث الفني المميز الذي يجمع بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية.



وأثنى الحضور والنقاد على قدرة كارول سماحة على الدمج بين الأداء التمثيلي والغناء الأوبرالي والشعبي برقيٍّ عالٍ، مما جعلها تتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفن، معتبرين أن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات الدولية.



