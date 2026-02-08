تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
هل حصل أيمن رضا على الجنسية السورية؟
08-02-2026
08-02-2026
|
01:43
تداولت
مواقع التواصل الاجتماعي
خلال الساعات الماضية أنباء عن حصول الفنان
أيمن رضا
على الجنسية
السورية
بموجب مرسوم رئاسي، إلا أن النجم نفى صحة تلك الأنباء مؤكدًا أنه حالياً في
السعودية
.
ويأتي هذا الجدل بعد مطالبه المستمرة بالحصول على الرقم الوطني السوري الذي يعتبره أساسيًا لإنهاء حالة الانتظار القانونية التي يعيشها منذ سنوات، رغم مسيرته الفنية التي امتدت لعقود وتركت أثرًا واضحًا في الدراما السورية وحققت انتشارًا واسعًا عربيًا.
وأوضح رضا خلال ظهوره في برنامج "آخر سؤال" قبل أسابيع قليلة: تعليق حصولي على الجنسية السورية بات أمراً غير مبرر في ظل التحولات القائمة، مشددًا على أهمية اتخاذ قرار عاجل ينهي حالة الانتظار التي يعيشها منذ سنوات، وأضاف أن حصوله على الرقم القومي السوري أصبح أمرًا أساسيًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن حمل جواز سفر دون رقم وطني يمثل فجوة قانونية تعطل حياته داخل
سوريا
وخارجها.
وتابع: أنا ما عدت أقبل أن أحمل جواز سفر سورياً لا يحمل رقماً وطنياً، وإذا لم يكن له رقم وطني فلن أقبله، مؤكدًا أن حرمانه على مدار السنوات الماضية من الجنسية السورية يتناقض مع انتمائه ومسيرته المهنية الممتدة لعقود. (فوشيا)
