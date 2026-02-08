فنان يرد بـسخرية على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
فنان يرد بـ"سخرية" على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)
Lebanon 24
08-02-2026
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد الفنان المصري وائل
عوني
على الشائعات التي طالته حول اعتناقه
الإسلام
حديثا، مشيرا إلى أنه مسلم واسمه وائل
السيد أحمد
.
وقال وائل عوني نجم فريق "
مسرح مصر
"، تعليقا على تلك الشائعات مكتفيا بمنشور ساخر عبر حسابه على "
فيسبوك
": "طااااااااب والله ما أنا رادد".
وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك
العمرة
منذ سنوات، ونشر صورا له عبر "فيسبوك" بملابس الإحرام قبل عامين.
السيد أحمد
مسرح مصر
سيد أحمد
فيسبوك
العمرة
عوني
مصري
تابع
