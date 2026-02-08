تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنان يرد بـ"سخرية" على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)

Lebanon 24
08-02-2026 | 02:01
فنان يرد بـسخرية على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)
فنان يرد بـسخرية على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة) photos 0
رد الفنان المصري وائل عوني على الشائعات التي طالته حول اعتناقه الإسلام حديثا، مشيرا إلى أنه مسلم واسمه وائل السيد أحمد.

وقال وائل عوني نجم فريق "مسرح مصر"، تعليقا على تلك الشائعات مكتفيا بمنشور ساخر عبر حسابه على "فيسبوك": "طااااااااب والله ما أنا رادد".

وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك العمرة منذ سنوات، ونشر صورا له عبر "فيسبوك" بملابس الإحرام قبل عامين.

