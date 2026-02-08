فنان يرد بـسخرية على شائعة اعتناقه الإسلام (صورة)

رد الفنان المصري وائل على الشائعات التي طالته حول اعتناقه حديثا، مشيرا إلى أنه مسلم واسمه وائل .وقال وائل عوني نجم فريق " "، تعليقا على تلك الشائعات مكتفيا بمنشور ساخر عبر حسابه على " ": "طااااااااب والله ما أنا رادد".وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك منذ سنوات، ونشر صورا له عبر "فيسبوك" بملابس الإحرام قبل عامين.