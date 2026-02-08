تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا

Lebanon 24
08-02-2026 | 03:37
بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا
بعد غياب.. أيمن رضا يعود للكوميديا photos 0
كشف الممثل أيمن رضا لـ"الوطن" أنه يعود إلى الدراما الكوميدية هذا العام عبر مشاركته في ثلاث لوحات من الجزء الثالث من مسلسل "ما اختلفنا"، المقرر عرضه في رمضان، وهو من تأليف مجموعة من الكتّاب وإخراج وائل أبو شعر، بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما السورية.

وتأتي هذه العودة بعد غياب عن الكوميديا منذ مشاركته في الجزء الخامس عشر من "بقعة ضوء" عام 2022. ولفت إلى أن عودته تلفزيونيا تزامنت مع تجربة مسرحية عبر عمله في مسرحية "سمن على عسل" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وفي الموسم الدرامي المقبل أيضا، يشارك رضا في المسلسل الشامي "اليتيم"، مجسدا شخصية "زعيم الحارة" التي تجمع الطرافة والخبث، ويستفيد من معرفته بتفاصيل الحارة لمصلحته. العمل من تأليف قاسم الويس وإخراج تامر إسحق، وبطولة سامر إسماعيل، شكران مرتجى، فادي صبيح، نادين خوري، صفاء سلطان، جيني إسبر، خالد القيش، لينا دياب وتيسير إدريس.

ويُعد أيمن رضا من أبرز نجوم الكوميديا في الدراما السورية، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الكوميدية المعروفة.
