هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان

يبدو أن الدراما تستعيد حضورها القوي في 2026، مع إعلان إنتاج 25 عملاً يضم أبرز نجوم ، سواء من عادوا بعد غياب طويل أو من حافظوا على حضورهم في الأعمال المشتركة والمعربة.



جهاد عبدو أكد لـ ET بالعربي أن عودته للعمل داخل سوريا كانت خيارًا شخصيًا: "استقريت، خلص ما عاد أقدر… بدي أشتغل لبلدي، مع ناسي، أساهم بإعادة بناء الثقة بين الجمهور والكاميرا وصالات السينما". وأضاف: "مثل ما بدنا نعمر البيوت، بنعمر السينما، بنشتغل تلفزيون وإعلانات وكل شيء".



وليس جهاد وحده، ففارس الحلو عاد بعد فترة غربة، إلى جانب أسماء أخرى مثل مكسيم خليل، يارا صبري، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، ومحمد أوسو. كما تشهد الشاشة عودة نجمات غاب حضورهن سنوات مثل تاج ولينا .



جيني اسبر علقت على موسم رمضان 2026 : "بهالوضع و25 عمل، هذا شيء كثير مهم وخطوة قوية للدراما السورية". أما ميلاد يوسف فأوضح: "مهم يكون عندك إنتاج كثير، ويُعرض بشكل صحيح سواء في رمضان أو خارجه، على القنوات المحلية والعربية… هالشيء يعطي شعور بالنتيجة ويطور الدراما نفسها".



موسم رمضان 2026 يشهد أيضًا تناول قضايا سياسية حساسة، منها مسلسل "الخروج إلى البئر" بجمال سليمان، كارمن لبس وعبد الحكيم قطيفان، المستلهم من أحداث سجن صيدنايا، ومسلسل "عيلة الملك" مع سلوم حداد وشكران مرتجى الذي يعالج فساد النظام السابق وصولاً إلى ليلة سقوطه. كما يغطي "السوريون الأعداء" حوالي أربعة عقود من تاريخ سوريا، بينما يوثق " – لا مكان لا زمان" مآسي المعتقلات السورية وفق قصص واقعية.



أما من ناحية التنوع، فقد ركّزت لجنة المشاهدة على تقديم أعمال كوميدية، تاريخية، درامية، وإثارة، مع حضور جميع النجوم على جدول البث، وتقييم الأعمال من حيث الفكرة والخط الدرامي وقوة الممثل والمخرج.



حفل الإعلان عن البرامجية للمسلسلات السورية في رمضان 2026 جمع عددًا من النجوم، حيث عبّر طلال مارديني عن سعادته: "أنا جزء من هذه المؤسسة، وسعيد جدًا بهي التجربة معهم". وهيما أضافت: "أول مرة أحضر نشاط اجتماعي من هذا النوع، حسيت فيه شيء مفائل، يقولوا لنا نحن مقدرين شغلكم".

نظلي الرواس أعربت عن مشاعرها: "مبسوطه وممنونه للجمعه… كثير مشتاقه للكل وحابه أشوف رفقاتنا اللي صار لي سنين ما شفتهم". (et)



