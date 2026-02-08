تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان

Lebanon 24
08-02-2026 | 04:07
A-
A+
هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان
هذا عدد المسلسلات السورية في رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو أن الدراما السورية تستعيد حضورها القوي في رمضان 2026، مع إعلان إنتاج 25 عملاً يضم أبرز نجوم سوريا، سواء من عادوا بعد غياب طويل أو من حافظوا على حضورهم في الأعمال المشتركة والمعربة.

جهاد عبدو أكد لـ ET بالعربي أن عودته للعمل داخل سوريا كانت خيارًا شخصيًا: "استقريت، خلص ما عاد أقدر… بدي أشتغل لبلدي، مع ناسي، أساهم بإعادة بناء الثقة بين الجمهور والكاميرا وصالات السينما". وأضاف: "مثل ما بدنا نعمر البيوت، بنعمر السينما، بنشتغل تلفزيون وإعلانات وكل شيء".

وليس جهاد وحده، ففارس الحلو عاد بعد فترة غربة، إلى جانب أسماء أخرى مثل مكسيم خليل، يارا صبري، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، ومحمد أوسو. كما تشهد الشاشة عودة نجمات غاب حضورهن سنوات مثل تاج حيدر ولينا دياب.

جيني اسبر علقت على موسم رمضان 2026 : "بهالوضع و25 عمل، هذا شيء كثير مهم وخطوة قوية للدراما السورية". أما ميلاد يوسف فأوضح: "مهم يكون عندك إنتاج كثير، ويُعرض بشكل صحيح سواء في رمضان أو خارجه، على القنوات المحلية والعربية… هالشيء يعطي شعور بالنتيجة ويطور الدراما نفسها".

موسم رمضان 2026 يشهد أيضًا تناول قضايا سياسية حساسة، منها مسلسل "الخروج إلى البئر" بجمال سليمان، كارمن لبس وعبد الحكيم قطيفان، المستلهم من أحداث سجن صيدنايا، ومسلسل "عيلة الملك" مع سلوم حداد وشكران مرتجى الذي يعالج فساد النظام السابق وصولاً إلى ليلة سقوطه. كما يغطي "السوريون الأعداء" حوالي أربعة عقود من تاريخ سوريا، بينما يوثق "القيصر – لا مكان لا زمان" مآسي المعتقلات السورية وفق قصص واقعية.

أما من ناحية التنوع، فقد ركّزت لجنة المشاهدة على تقديم أعمال كوميدية، تاريخية، درامية، وإثارة، مع حضور جميع النجوم على جدول البث، وتقييم الأعمال من حيث الفكرة والخط الدرامي وقوة الممثل والمخرج.

حفل الإعلان عن الدورة البرامجية للمسلسلات السورية في رمضان 2026 جمع عددًا من النجوم، حيث عبّر طلال مارديني عن سعادته: "أنا جزء من هذه المؤسسة، وسعيد جدًا بهي التجربة معهم". وهيما إسماعيل أضافت: "أول مرة أحضر نشاط اجتماعي من هذا النوع، حسيت فيه شيء مفائل، يقولوا لنا نحن مقدرين شغلكم".
نظلي الرواس أعربت عن مشاعرها: "مبسوطه وممنونه للجمعه… كثير مشتاقه للكل وحابه أشوف رفقاتنا اللي صار لي سنين ما شفتهم". (et)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا هو الفنان الذي سيغني شارة مسلسل "أنا وهي وهَيا" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمل بوشوشة تستعد لمسلسل "أولاد الراعي" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بمنع عرض مسلسل رمضاني.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب 14 عامًا.. ممثلة شهيرة تعود بـ3 مسلسلات في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24

إسماعيل

ماردين

الدورة

القيصر

سوريا

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:20 | 2026-02-08
Lebanon24
03:45 | 2026-02-08
Lebanon24
03:37 | 2026-02-08
Lebanon24
02:01 | 2026-02-08
Lebanon24
01:43 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24