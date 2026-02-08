تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
هل ارتدت هذه الفنانة العربية الحجاب مقابل المال؟
Lebanon 24
08-02-2026
|
04:20
وجّهت الفنانة
المصرية
شمس البارودي
تعليقًا مباشرًا على تصريحات لفنانة لم تسمّها، كانت قد تحدثت عن رفض ارتداء الحجاب مقابل مبلغ مالي كبير.
وكتبت البارودي عبر حسابها على "
فيسبوك
" منشورًا مطولًا انتقدت فيه ما وصفته بتكرار ظهور الفنانة إعلاميًا في الفترة الأخيرة للحديث عن قضايا متعددة، بينها تبرير مواقف سابقة وإطلاق تصريحات اعتبرتها غير دقيقة، مؤكدة أنها تحاول انتقاء كلماتها وعدم الانجراف للغضب.
وتطرقت البارودي إلى حديث الفنانة عن عرض مالي ضخم مقابل ارتداء غطاء الرأس، معتبرة أن هذا الطرح غير صحيح، ومضيفة أن الأموال تُقدّم لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحجاب، وفق تعبيرها.
كما شددت على أهمية الصدق، مستشهدة بحديث نبوي عن صفات المؤمن، واعتبرت أن الكذب مرفوض في جميع الأحوال، لا سيما مع التقدم في العمر، داعية إلى مراجعة النفس وعدم اتهام الآخرين بما ليس فيهم.
وفي سياق متصل، قالت البارودي إنها لا تخجل من أعمالها في بدايات مشوارها الفني، مشيرة إلى تعاونها مع أسماء كبيرة في الإخراج والكتابة والإنتاج، لكنها عبّرت عن حزنها من أدوار اعتمدت على إبراز الجوانب الشكلية، معتبرة أن ذلك كان شائعًا في تلك المرحلة.
وختمت البارودي بأن تكرار روايات غير صحيحة قد يدفع البعض لتصديقها، داعية إلى التوقف عن تصريحات وصفتها بالمخالفة للحقيقة، والالتزام بالصدق في الخطاب العام. (العين)
