جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:12
قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو
قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو photos 0
انتشر فيديو للفنان العراقي ماجد المهندس، خلال خروجه من الحفل الذي أحياه في الرياض في المملكة العربية السعودية.
 
واقترب رجل من المهندس، وطلب منه ساعته الفاخرة من ماركة "Richard Mille"، لعرضها للبيع عبر مزاد علني.
 
وتُقدَّر قيمة الساعة بنحو 425 ألف دولار، وقد عمد الفنان العراقي إلى إعطائها للرجل، ما أحدث ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
 
