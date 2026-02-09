قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو للفنان ، خلال خروجه من الحفل الذي أحياه في في .

واقترب رجل من المهندس، وطلب منه ساعته الفاخرة من ماركة "Richard Mille"، لعرضها للبيع عبر مزاد علني.

وتُقدَّر قيمة الساعة بنحو 425 ألف دولار، وقد عمد الفنان العراقي إلى إعطائها للرجل، ما أحدث ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.

تجسيد حقيقي لعبارة «طعن بسيف الحياة»

إحراج علني لفنان بحجم ماجد المهندس، وطلب ساعة من يده أمام الناس،

وقيمتها تقارب 425 ألف دولار،

بحجة مسابقة ثم عرضها للبيع!



هذا تجاوز للذوق، واستغلال للموقف، واستعراض غير لائق#ماجد_المهندس pic.twitter.com/iHQw9J9XM2 — خالد الشملان (@alshamlan91k) February 8, 2026