Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة

Lebanon 24
09-02-2026 | 10:00
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة photos 0
كتب الممثل السوريّ مكسيم خليل عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"خذوا من التاريخ العبر ..
بالوقت الذي تغرق فيه المخيمات بأهلها 
يتم تجديد ديكورات الكثير من مكاتب و بيوت الكثير من المسؤولين الجدد ..علماً انهم دخلو إلى مكاتب وبيوت مسؤولين سوريين سابقين !! و نعلم جيداً ان هذه الاماكن لا تحتاج إلى اعادة تأهيل فهي فارهة بما يكفي ..بل مانحتاج إلى اعادة تأهيله هي عقلية من يدخل هذه الاماكن ..
بعد مرور سنة وشهرين مازال سوريون على ارض سوريا يسكنون الخيام .. لماذا ؟؟ 
بعد عشرات حملات التبرع في كل المحافظات ومبالغ طائلة وظيتة وظنبليطة ..هناك أطفال ونساء في مخيمات لجوء !! لماذا؟؟
ألم تستطع الدولة ان تجد آلية تسكين مؤقت !! كم هي التكلفة ؟؟ 
ادخلو الآن إلى ملفات تكاليف المؤتمرات و الافتتاحات والاتفاقيات ..الخ …
ستكتشفون كم كان بامكانكم ان تغيروا بواقع هذا الملف ..
إذا لم تستطع العمل على كل الملفات بشكل متساوي ومتوازي فالأولية هنا للسوريين الذين يعيشون واقع يحتاج إلى تغيير فعلي ..الاولوية للملف الاغاثي ثم التنموي ..بالنسبة لي تغيير و تحسين واقع معيشة المواطن اهم من كل الاستعراضات و الحفلات و الترندات لأن كل الأموال المهدورة على تجميل الواجهة لن تجدي نفعاً.. فامام لحظة حقيقة واحدة وواقع أليم واحد تسقط كل الترندات لانها حالة مؤقتة لا تغطي الجوهر إلى الابد .. 
والجوهر في سوريا هو "الانسان السوري" 
الاخطاء بالجملة ..قبل ان تبرروا الآن ..اعملوا".
مكسيم خليل

جميل ال

الترند

سوريا

لو ال

ديكو

خيام

