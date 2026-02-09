تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
نانسي عجرم
مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لفتت فيها الأنظار بإطلالة لافتة وأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً طويلاً باللون الذهبي اللامع، عكس أنوثتها وحضورها الآسر.
وجاءت الإطلالة بتصميم ناعم أبرز قوامها، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى على الصور لمسة راقية ومتناغمة. وقد أرفقت
نانسي
الصور بمقطع موسيقي من أغنيتها، ما زاد من تفاعل المتابعين.
وحصدت الصور إعجاباً واسعاً من الجمهور، الذين أثنوا على أناقتها الدائمة واختياراتها المميزة، مؤكدين أنها لا تزال تحافظ على مكانتها كإحدى أيقونات الجمال والأناقة في العالم العربي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
Lebanon 24
"مشادة" بين دياز وأخوماش تشعل مواقع التواصل في المغرب
10/02/2026 02:53:05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
Lebanon 24
جيسي عبدو تشعل مواقع التواصل بصورة من مغامرة صحراوية
10/02/2026 02:53:05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
Lebanon 24
نانسي عجرم بإطلالة جريئة وعصرية تثير إعجاب المتابعين (صورة)
10/02/2026 02:53:05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. رجل الثلج ضحية الغضب
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. رجل الثلج ضحية الغضب
10/02/2026 02:53:05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم
نانسي عجر
الذهب
الأنا
سي ال
تانا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
Lebanon 24
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
15:29 | 2026-02-09
09/02/2026 03:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة
Lebanon 24
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة
10:00 | 2026-02-09
09/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فستانها... إليكم ما حصل مع إليسا في كندا (فيديو)
Lebanon 24
بسبب فستانها... إليكم ما حصل مع إليسا في كندا (فيديو)
07:43 | 2026-02-09
09/02/2026 07:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو
06:12 | 2026-02-09
09/02/2026 06:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بين محمد سامي وعفاف شعيب.. مواجهة قضائية جديدة
Lebanon 24
بين محمد سامي وعفاف شعيب.. مواجهة قضائية جديدة
04:29 | 2026-02-09
09/02/2026 04:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:29 | 2026-02-09
من داخل المصعد… إيميه صياح بعفوية لافتة
10:00 | 2026-02-09
ممثل سوريّ: الاخطاء بالجملة
07:43 | 2026-02-09
بسبب فستانها... إليكم ما حصل مع إليسا في كندا (فيديو)
06:12 | 2026-02-09
قيمتها 425 ألف دولار... فنان عربيّ شهير جدّاً يُعطي ساعته إلى رجل طلبها منه شاهدوا الفيديو
04:29 | 2026-02-09
بين محمد سامي وعفاف شعيب.. مواجهة قضائية جديدة
02:42 | 2026-02-09
أول جرعة كيماوي.. فنانة عربية تعلن بدء رحلة العلاج
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24