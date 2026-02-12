هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق

تداولت وسائل إعلام تركية خلال الأيام الماضية، تقارير تفيد عن مغادرة الممثل جيهون منغير البلاد، برفقة زوجته، إلى في في آب الماضي، ولم يعد إلى حتى الآن، بسبب تراكم ديون مصرفية عليه، واستنفاد حدود بطاقاته الائتمانية.



وذكرت وسائل إعلام تركية، أن إجمالي ديونه يُقدّر بأكثر من 10 ملايين ليرة تركية لصالح معارف وأصدقاء، بعضهم من العاملين في قطاعي السينما والدراما، ما دفع عدداً منهم إلى التقدم ببلاغات جنائية للمطالبة بحقوقهم المالية.



وأفادت التقارير عن صدور أوامر لاستدعائه للإدلاء بإفادته على خلفية الشكاوى المقدمة ضده، رغم وجوده خارج البلاد منذ نحو ستة أشهر، مع الإشارة إلى انقطاع سبل التواصل معه وتوقفه عن استخدام رقم هاتفه السابق. (العين الاخبارية)

