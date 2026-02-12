تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق

Lebanon 24
12-02-2026 | 12:03
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق
هرب... ممثل تركيّ سافر إلى خارج البلاد وصدور قرار باستدعائه إلى التحقيق photos 0
تداولت وسائل إعلام تركية خلال الأيام الماضية، تقارير تفيد عن مغادرة الممثل التركي جيهون منغير أوغلو البلاد، برفقة زوجته، إلى جزيرة بالي في إندونيسيا في آب الماضي، ولم يعد إلى تركيا حتى الآن، بسبب تراكم ديون مصرفية عليه، واستنفاد حدود بطاقاته الائتمانية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن إجمالي ديونه يُقدّر بأكثر من 10 ملايين ليرة تركية لصالح معارف وأصدقاء، بعضهم من العاملين في قطاعي السينما والدراما، ما دفع عدداً منهم إلى التقدم ببلاغات جنائية للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأفادت التقارير عن صدور أوامر لاستدعائه للإدلاء بإفادته على خلفية الشكاوى المقدمة ضده، رغم وجوده خارج البلاد منذ نحو ستة أشهر، مع الإشارة إلى انقطاع سبل التواصل معه وتوقفه عن استخدام رقم هاتفه السابق. (العين الاخبارية)
 
 
 
